Formula 1, Gp di Montecarlo 2022: orari e dove vederlo

Uno dei Gran Premi di Formula 1 più attesi della stagione delle quattro ruote si correrà a brevissimo. Tutto pronto per il Gp di Montecarlo 2022, dove la Ferrari, ma soprattutto Charles Leclerc che corre in casa, vogliono riscattarsi.

Gp di Montecarlo 2022: la Ferrari non può permettersi di sbagliare ancora

L’ultima gara in Spagna ha dato la conferma che Max Verstappen vuole riconfermarsi campione del mondo e la Red Bull sembra aver risolto i problemi al motore della prima gara. Dall’altra parte, i rivali della Ferrari sono stati sfortunati. Charles Leclerc era il leader indiscusso della gara dopo una partenza spettacolare, quando improvvisamente il suo motore ha smesso di funzionare e la “rossa” ha dovuto ritirare la monoposto in gara.

Carlos Sainz, invece, ha corso una gara poco aggressiva deludendo il pubblico di casa. Torna a far parlare di sè anche la Mercedes. Lewis Hamilton e George Russell hanno fatto un’ottima gara in Spagna. Russell ha anche conquistato il terzo posto.

Dove vedere il Gp?

L’appuntamento del weekend sarà visibile su TV8 in differita, su Sky e su NOW Tv.

Vediamo con ordine il programma, gli orari e i canali su cui sintonizzarsi per non perdersi questo importante appuntamento.

Orari e programma su Tv8

Sabato 28 maggio

Ore 18.30: Qualifiche F1

Domenica 29 maggio

Ore 18.00: Gara F1

Orari e programma su Sky e NOW Tv

Il Gp di Catalogna si potrà vedere in diretta su Sky ai canali: Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K.

Inoltre è visibile anche in streaming per gli abbonati sulle piattaforme NOW Tv e SkyGo

Venerdì 27 maggio

Ore 14.00: Prove libere 1

Ore 17.00: Prove Libere 2

Sabato 28 maggio

Ore 13.00: Prove Libere 3

Ore 16.00: Qualifiche F1

Domenica 29 maggio

Ore 15.00: Gara F1

La Ferrari al Gp di Montecarlo, Fonte foto: profilo twitter Pinky (https://twitter.com/Pinucci63757977/status/1435299730322599936/photo/1)