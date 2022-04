Formula 1 2022: il calendario completo delle gare

Il mondiale di Formula 1 2022 è iniziato il 18 marzo 2022 con il Gp del Bahrein e ad oggi, oltre al Gran premio inaugurale si è corso il Gp dei Jeddah il 27 marzo 2022. Il mondiale è solo agli inizi e la strada per il titolo è ancora molto lunga.

Il prossimo appuntamento sarà a Melbourne, con il Gp d’Australia. Si correrà domenica 10 aprile 2022 alle 07:00.

Formula 1 2022, i Gp europei

I Gran premi da correre in europa sono numerosi. Il primo appuntamento della stazione si terrà ad Imola, con il Gp d’Emilia Romagna, il 24 aprile 2022. Dopo Imola si vola negli Stati Uniti e, al ritorno in Europa, si correrà il Gp di Spagna il 22 maggio 2022 e il Gp di Monaco il 29 maggio 2022.

Dopo altre due tappe oltre oceano, si ritorna nel vecchio continente e gli appuntamenti sono:

il Gp di Gran Bretagna il 3 luglio 2022 ;

; il Gp d’Austra il 10 luglio 2022 ;

; il Gp di Francia il 24 luglio 2022 ;

; il Gp d’Ungheria il 31 luglio 2022 ;

; il Gp del Belgio il 28 agosto 2022 ;

; il Gp d’Olanda il 4 settembre 2022 ;

; il Gp d’Italia l’11 settembre 2022.

I Gp americani

L’8 maggio 2022, con il Gp di Miami, oltre ad inaugurare una nuova pista, si inaugara anche la stagione dei motori in America. Il ritorno negli USA si avrà dopo 5 mesi, con il Gp degli Stati Uniti che si correrà il giorno 23 ottobre 2022. Dagli USA si viaggia verso sud e si approda nel centro del continente con il Gp del Messico il 30 ottobre 2022.

L’ultimo appuntamento americano sarà il Gp del Brasile, il 13 novembre 2022.

I Gp asiatici

Dopo Bahrein ed Arabia Saudita, subito dopo il Gp di Monaco, la Formula 1 torna in Asia con il Gp d’Azerbaijan, che si correrà il 12 giugno 2022. Tra il Gp d’italia e quello degli Stati Uniti, vi sono altri due appuntamenti nel continente asiatico, questi sono: il Gp di Singapore, in data 2 ottobre 2022; e il Gp del Giappone, in data 9 ottobre 2022. L’ultimo appuntamento del campionato di Formula 1 si terrà con il Gp di Abu Dhabi, il 20 novembre 2022.