Formula E 2026: Wehrlein trionfa, Barnard vince a Londra

La stagione 12 della Formula E ha visto un finale emozionante con Pascal Wehrlein che si è aggiudicato il titolo mondiale. Il pilota tedesco della Porsche ha resistito agli attacchi finali di Mitch Evans e Jake Dennis consolidando il suo dominio nella serie elettrica.

L’ultima gara del campionato, disputata a Londra, ha visto la vittoria di Taylor Barnard della Ds Penske che a soli 22 anni e 54 giorni è diventato il più giovane pilota a vincere una gara nella storia della Formula E. Sul podio anche Nyck De Vries ed Edoardo Mortara piloti della Mahindra Racing.

La strada verso il titolo mondiale di Wehrlein

Wehrlein ha dominato la prima gara del weekend a Londra, conquistando la pole position e la vittoria. Questo risultato gli ha permesso di accumulare un vantaggio significativo in classifica, resistendo agli attacchi di Evans e Dennis. Nonostante un risultato deludente nella seconda gara, Wehrlein ha mantenuto il suo vantaggio, assicurandosi il titolo mondiale.

La gara di domenica ha visto un’intensa battaglia tra le vetture della Porsche e della Jaguar TCS. Evans ha cercato di recuperare posizioni, ma è stato ostacolato dalla strategia di gara e dalla difesa di Nico Müller e Antonio Felix da Costa. Wehrlein, nonostante un errore che lo ha fatto scendere in classifica, ha mantenuto la calma e ha gestito la gara in modo strategico.

La vittoria di Barnard e il podio Mahindra

Taylor Barnard ha dimostrato grande abilità nella gestione della gara, sfruttando al meglio gli Attack Mode per superare i suoi avversari. De Vries e Mortara hanno lavorato in squadra, proteggendosi a vicenda e mantenendo una posizione di vantaggio. Evans, nonostante gli sforzi, non è riuscito a raggiungere il podio, chiudendo quarto.

La gara è stata segnata da una clamorosa carambola che ha coinvolto Dennis, Wehrlein, Sébastien Buemi e Da Costa. Questo incidente ha compromesso le speranze di Dennis di contendere il titolo a Wehrlein, che ha chiuso la gara al quattordicesimo posto, sufficientemente alto per assicurarsi il titolo mondiale.

Il futuro della Formula E

Con la chiusura della stagione 12, la Formula E si prepara per una nuova era con l’introduzione delle monoposto Gen4. Tra gli addii più significativi ci sono quelli di Lucas Di Grassi e Sébastien Buemi piloti che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della serie elettrica.

Il team Ds Penske lascerà il posto al nuovo team ufficiale Opel segnando un cambiamento significativo nel panorama della Formula E. La stagione 14 si aprirà nel weekend del 18-19 dicembre a Jeddah in Arabia Saudita, con nuove sfide e nuove emozioni in attesa dei tifosi.