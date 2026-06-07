Formula E 2026/27: tutto pronto per i test della Gen4 a Jarama

La Formula E ha annunciato che i test pre-stagionali della nuova Gen4 si svolgeranno a Madrid dal 16 al 20 novembre 2026. La nuova monoposto promette prestazioni da record e una rivoluzione tecnologica.

Il mondo del motorsport elettrico è in fermento per l’annuncio ufficiale della sede dei test pre-stagionali per la stagione 2026/27 della Formula E. Il Circuito di Madrid Jarama ospiterà dal 16 al 20 novembre 2026 i primi test della nuovissima Gen4la monoposto che promette di ridefinire gli standard tecnologici e prestazionali della categoria.

Questo appuntamento è particolarmente atteso non solo per il debutto della Gen4, ma anche per il ritorno della Formula E a Madrid, una città che ha dimostrato un grande entusiasmo per le corse elettriche. La scelta del circuito spagnolo non è casuale, ma è il frutto di un successo consolidato e di una partnership strategica.

Madrid, la capitale della Gen4

La capitale spagnola è stata scelta per ospitare i test pre-stagionali grazie al grande successo riscosso durante l’E-Prix di Madrid del 21 marzo 2026. L’evento ha attirato un pubblico numeroso e ha ricevuto critiche entusiastiche, confermando Madrid come una delle location preferite per le competizioni di Formula E.

Il Circuito di Jaramacon i suoi saliscendi e le sue curve impegnative, offrirà il palcoscenico perfetto per il lancio ufficiale della nuova stagione e per il debutto competitivo della Gen4. La pista, situata alla periferia di Madrid, è ben collegata e dotata di infrastrutture all’avanguardia, ideali per accogliere team, piloti e costruttori.

Le prestazioni record della Gen4

La Gen4 si presenta come la monoposto più avanzata, potente e sostenibile mai concepita nella storia della Formula E. Le sue prestazioni sono paragonabili a quelle delle vetture di Formula 1con una velocità massima che supera i 335 km/h e un’accelerazione da 0 a 200 km/h in soli 4,4 secondi.

Un’altra innovazione significativa è la trazione integrale permanenteche permette alla Gen4 di erogare fino a 600 kW di potenza in regime di Attack Mode. Questa caratteristica, unita a un design aerodinamico avanzato, rende la nuova monoposto un vero e proprio gioiello di ingegneria.

Innovazione e sostenibilità

La Gen4 non rappresenta solo un salto in avanti nelle prestazioni, ma simboleggia l’inizio di una nuova era per le competizioni elettriche ad alte prestazioni. I tecnici della FIA e della Formula E hanno progettato questa nuova generazione per spingere i confini dell’innovazione ingegneristica, migliorando al contempo l’efficienza energetica.

La sostenibilità ambientale rimane un pilastro fondamentale della Formula E, e la Gen4 mantiene e amplifica questo impegno. La nuova monoposto è stata progettata per essere non solo più veloce, ma anche più ecologica, contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale delle competizioni motoristiche.

Con i test pre-stagionali in programma a Madrid, il conto alla rovescia per il debutto della Gen4 è ufficialmente iniziato. I semafori di novembre sono già nel mirino di appassionati e addetti ai lavori, pronti a vivere un nuovo capitolo della storia del motorsport elettrico.