Formula E GEN4: Nissan presenta la monoposto elettrica con trazione integrale e 600 kW di potenza

La nuova Nissan Formula E GEN4 introduce trazione integrale permanente e 600 kW di potenza, rivoluzionando le corse elettriche e influenzando le future auto stradali.

Nel cuore pulsante delle corse elettriche, Nissan sta compiendo un balzo tecnologico senza precedenti con la presentazione della nuova monoposto Formula E GEN4. Annunciata a Londra il 14 luglio 2026 questa vettura rappresenta un punto di svolta non solo per il campionato, ma anche per lo sviluppo delle tecnologie elettrificate destinate alle auto di serie.

La GEN4 non è solo una nuova vettura da competizione, ma un vero e proprio laboratorio su ruote che incarna la filosofia ingegneristica di Nissan: dalla pista alla strada e dalla strada alla pista. Questo approccio permette di trasferire le innovazioni sviluppate in Formula E direttamente alle auto destinate al grande pubblico, accelerando così l’evoluzione della mobilità elettrica.

Prestazioni e innovazioni tecniche della GEN4

La nuova monoposto elettrica di Nissan vanta prestazioni impressionanti, tra cui una potenza massima di 600 kW (816 CV) un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 1,8 secondi e una velocità massima di 335 km/h. Questi numeri la rendono la monoposto regolamentata dalla FIA con l’accelerazione più rapida mai realizzata.

Tra le innovazioni più significative, spicca l’introduzione della trazione integrale permanente che offre nuove opportunità per lo sviluppo della tecnologia di controllo integrale e-4ORCE di Nissan. Questa tecnologia, già presente su modelli come l’Ariya e l’X-Trail e-POWER ottimizza trazione, stabilità e comfort di guida controllando con precisione l’erogazione di potenza e la frenata su ciascuna ruota.

Il ruolo della trazione integrale permanente

La trazione integrale permanente è una caratteristica distintiva delle auto sportive Nissan, dalla leggendaria Skyline GT-R R32 soprannominata Godzilla alle moderne Ariya e X-Trail e-POWER. Con l’arrivo della GEN4, questa tradizione ingegneristica si estende al mondo delle corse elettriche, offrendo agli ingegneri Nissan l’opportunità di sviluppare ulteriormente competenze ed esperienza tecnica che potranno beneficiare sia delle future auto da corsa che dei veicoli stradali.

Sostenibilità e certificazioni

Oltre alle prestazioni migliorate, il regolamento GEN4 introduce l’auto da corsa più sostenibile mai realizzata per la Formula E. Tra le principali misure di sostenibilità, spiccano l’utilizzo di oltre il 40% dell’energia necessaria per la gara prodotta tramite frenata rigenerativa, l’obiettivo di una costruzione riutilizzabile al 100%, l’utilizzo di almeno il 20% di materiali riciclati in tutta la vettura e l’assenza di terre rare nella batteria.

La Formula E rimane inoltre il primo sport globale certificato secondo lo standard BSI Net Zero Pathway e il primo campionato automobilistico ad aver ottenuto la certificazione B Corp che attesta i massimi standard di impatto sociale, ambientale e di trasparenza.

Il futuro della Formula E e l’impegno di Nissan

L’era GEN4 segnerà l’inizio di una nuova fase per la Formula E, con il debutto previsto per il 18-19 a Jeddah dove si terrà un doppio E-Prix notturno che aprirà la Stagione 13. Questo evento segnerà l’inizio di un’era più avanzata e sostenibile per le corse elettriche.

Nissan ha confermato il suo impegno nella Formula E fino al 2030, con l’obiettivo di continuare a sviluppare tecnologie innovative che possano influenzare positivamente le future auto di serie. La GEN4 rappresenta un passo fondamentale in questa direzione, offrendo nuove opportunità per il trasferimento di conoscenze tra il mondo delle corse e quello delle auto stradali.