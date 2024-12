Una barca di lusso per crociere uniche, con tecnologia Porsche all'avanguardia.

Un progetto esclusivo

Il Frauscher x Porsche 850 Fantom rappresenta un’evoluzione significativa nel mondo della nautica, unendo l’eleganza del design tedesco alla potenza tecnologica di Porsche. Questo modello, che debutterà alla fiera boot Düsseldorf nel gennaio 2025, è la versione “chiusa” dell’originale Fantom Air, pensata per crociere di media distanza. Con una lunghezza di 8,67 metri e una larghezza di 2,49 metri, questa imbarcazione può ospitare fino a sette persone, rendendola ideale per escursioni in famiglia o con amici.

Prestazioni senza precedenti

Il cuore pulsante del Frauscher x Porsche 850 Fantom è un powertrain derivato dalla nuova Macan elettrica in versione Turbo, capace di generare fino a 400 kW di potenza. Grazie a un sistema Z-drive, l’imbarcazione offre prestazioni straordinarie, con una velocità massima di 90 km/h. La progettazione meccanica ha tenuto conto delle esigenze specifiche dell’ambiente acquatico, ottimizzando l’efficienza del motore attraverso l’uso di elettronica avanzata e materiali innovativi come il carburo di silicio nell’inverter a impulsi.

Design e comfort a bordo

Il design del Frauscher x Porsche 850 Fantom non è solo funzionale, ma anche esteticamente accattivante. La cabina inferiore offre un’accoglienza confortevole per pernottamenti, mentre l’area lounge sul retro è perfetta per rilassarsi al sole. La plancia di comando, progettata da Studio F.A. Porsche, integra un volante proveniente dalla Macan, conferendo un tocco di sportività all’imbarcazione. I sedili, caratterizzati dal design distintivo Porsche, completano un ambiente di lusso e comfort.

Disponibilità e prezzo

Il Frauscher x Porsche 850 Fantom sarà disponibile sul mercato nautico a partire dal 2025, con un prezzo di partenza di 572.934 euro. Ogni esemplare sarà realizzato presso il cantiere navale Frauscher di Ohlsdorf, in Austria, garantendo la massima qualità artigianale. Il primo modello sarà presentato al pubblico durante la fiera boot Düsseldorf, verniciato nel suggestivo colore Porsche Oakgreen Metallic Neo.