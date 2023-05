La frizione è estremamente vitale e sapere come usarla al meglio è altrettanto importante. Il controllo della frizione è una delle cose più difficili da padroneggiare per i principianti ed è persino in grado di causare problemi ai conducenti esperti. Tuttavia, dato che la maggior parte degli automobilisti britannici si mette ancora al volante di un’auto manuale, rimane un’abilità necessaria.

Per questo motivo, abbiamo creato i nostri consigli per aiutarvi a superare i problemi di controllo della frizione e a guidare senza problemi.

Frizione: come usarla al meglio e consigli utili

Esercitatevi a trovare il punto d’attacco

Se vi accorgete di essere spesso in panne, la cosa migliore da fare è ripartire da zero. Ciò significa partire dalle basi: trovare il punto di attacco. Se riuscite a controllare questo punto, potete iniziare a ricostruire il controllo della frizione. Iniziate trovando un tratto di strada pianeggiante e tranquilla su cui esercitarvi. L’ideale è che l’area non sia molto trafficata, in modo da non essere disturbati.

Una volta pronti a partire, assicuratevi che il freno a mano sia inserito, abbassate la frizione e inserite la prima marcia. Quindi, iniziate a rilasciare lentamente il pedale della frizione. Fate molta attenzione all’auto mentre lo fate. Sentirete che l’auto raggiunge il punto di rottura e inizierà a lottare contro il freno a mano per avanzare. Esercitatevi a farlo più volte. Più ci si abitua al processo di ricerca del punto di aderenza, più si consolida la memoria muscolare.

Iniziare ad aggiungere gas

A questo punto, dovreste essere in grado di trovare il punto di attacco più o meno ad occhi chiusi. Ora è il momento di introdurre il pedale dell’acceleratore nel mix. Mentre si inizia a sollevare il pedale della frizione, si dovrebbe iniziare a premere lentamente il pedale dell’acceleratore. Consideratelo come un’altalena, se volete. Quando si alza la frizione e si preme sull’acceleratore, si raggiunge un equilibrio in cui l’auto è completamente ferma.

Quando si rilascia il freno a mano e si aumenta leggermente l’acceleratore, togliendo il piede dalla frizione, si inizia a muoversi in avanti.

Cambiare le scarpe

Non riuscite ancora a capire il controllo della frizione? Se continuate a oscillare tra il “non riesco proprio a capire il controllo della frizione” e il “credo di averci preso la mano”, il problema potrebbe risiedere nei vostri piedi. Potrebbe cioè essere la scelta delle calzature a rendere difficile il controllo della frizione. Può sembrare una sciocchezza, ma è un’osservazione che vale la pena fare.

Il controllo della frizione si basa sulla capacità di sentire correttamente i pedali e di muoversi senza limitazioni. Se indossate scarpe poco flessibili con una suola spessa, ad esempio, non riuscirete a sentire bene la frizione e il punto di attacco. Se invece indossate un paio di scarpe piatte con una suola sottile, sarete molto più consapevoli del movimento necessario per trovare il punto di attacco, dare gas e partire.

La prossima volta che fate una lezione di guida o un giro di prova, provate a portare con voi qualche paio di scarpe. Man mano che si procede, è opportuno fare delle pause in modo da poter cambiare le scarpe finché non si trova un paio che sembra funzionare. Ricordate che le infradito non sono mai adatte!

LEGGI ANCHE: