Un’altra brutta notizia per i lavoratori di Fiat che non andranno a lavorare ancora per circa un mese poiché si è deciso di stoppare momentaneamente la produzione della Fiat 500 elettrica, prodotto che sarebbe dovuto essere quello di punta in vista della prossima transizione ai veicoli elettrici.

Fiat 500 elettrica mette “in pausa” Mirafiori

Stellantis ha comunicato in una nota la decisione di chiudere lo stabilimento di Mirafiori dal 13 settembre all’11 ottobre a causa della scarsa domanda da parte dei consumatori della Fiat 500 elettrica, del cui assemblaggio si occupano 1.174 lavoratori.

Il mercato delle auto elettriche in Europa è fermo dato che non vi è volontà da parte degli acquirenti, anche a causa del prezzo elevato, di acquistarle e questo per chi le costruisce rappresenta un grosso problema.

Infattti se non vi è richiesta vanno a monte gli investimenti fatti dalle case automobilistiche per produrle, per Stellantis non è un dramma dato che la flotta elettrica conta svariati modelli.

Di sicuro però per gli operai questa continua incertezza è sintomo di grande preoccupazione, nonostante si trovino attualmente in cassa integrazione, situazione verificatasi all’inizio del 2024.

Il futuro non è in bilico

Il futuro per lo stabilimento di Mirafiori non sembra tuttavia essere a rischio dato che Stellantis ha investito e sta investendo molte liquidità per rendere le proprie infrastrutture efficienti per le auto elettriche.

Una data di rilancio è probabilmente il 2025 dato che per quella data sarà prodotta la 500 ibrida che sfrutta il medesimo pianale della versione elettrificata seppur verranno effettuate le dovute modifiche.

L’ibrido infatti sembra attualmente essere la scelta migliore in termini di acquisto per il mercato automobilistico, di conseguenza anche le case sono portate a sfruttarla al fine di ottenere utili di rilievo.