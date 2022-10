Novità in vista per la futura Renault 4 elettrica! Dal 17 ottobre, Renault esporrà sul proprio stand, al Salone dell’Auto di Parigi, una nuova show car che rende omaggio alla 4L. In un laconico comunicato stampa, il marchio dichiara di festeggiare così i trent’anni dalla fine della produzione della sua rustica e popolare city car.

Quest’ultima ha avuto una carriera molto lunga, essendo stata in catalogo dal 1961 al 1992.

Ma il marchio con il logo a forma di diamante non ha finito con la 4L, che verrà prodotta nuovamente tra qualche anno. Infatti, un’erede, 100% elettrica, tornerà nella gamma. Sebbene non se ne conosca ancora il nome, nonostante la denominazione “4Ever” sia stata registrata nel gennaio 2021, questa 4L moderna confermerà i primi indizi di cui si era parlato alcuni mesi fa.

La prova, con questo primo teaser a due settimane dall’evento!

Futura Renault 4 elettrica: svelato un nuovo teaser

Sotto la guida di Gilles Vidal, l’équipe di design Renault si è impegnata a “reinterpretare con i codici di oggi questo modello emblematico che ha attraversato gli anni ’60, ’70 e ’80 lasciando il segno”. Il costruttore aggiunge che “la show car si rivolgerà anche alle giovani generazioni, celebrando il 25° anniversario del raid solidale 4L Trophy”.

Un evento in cui la solidità, la robustezza e le capacità di attraversamento della Renault 4 sono messe alla prova. Un collegamento intelligente fatto dal marchio tra il suo passato e ciò che desidera fare con questo futuro “4”.

Come avevamo già annunciato, questa city car non mancherà di strizzare l’occhio al mondo dei SUV, come suggerisce anche l’orientamento “TT” della show car. In ogni caso, si tratta di un modo complementare di rivolgersi a un nuovo pubblico, proprio come la Renault R5 Turbo 3E che sarà la vicina di stand di questa 4L. Ma contrariamente alla Renault 5 carrozzata, che entra allegramente nel mondo del Restomod, la futura Renault 4 non sarà un oggetto neo-retrò.