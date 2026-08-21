GAC Aion Ray 7: specifiche, tecnologia e autonomia della nuova berlina elettrica

La GAC Aion Ray 7 è la nuova berlina elettrica che punta a competere con la Xiaomi SU7, offrendo un equilibrio tra prestazioni, tecnologia e design.

GAC Aion, uno dei principali produttori di veicoli elettrici in Cina, ha presentato la sua nuova berlina elettrica, la Ray 7. Questo modello, che fa parte della nuova serie Ray, è stato progettato per competere con la Xiaomi SU7 offrendo un mix di efficienza energeticatecnologia avanzata e design accattivante.

Design e dimensioni della GAC Aion Ray 7

La Ray 7 si distingue per il suo design aerodinamico e la silhouette fastback. Le sue dimensioni, secondo i dati del Ministero dell’Industria e dell’Informazione Tecnologica (MIIT) sono impressionanti: 4,96 metri di lunghezza, 1,90 metri di larghezza e 1,45 metri di altezza, con un passo di 2,92 metri. Tra le caratteristiche di design spiccano la fascia luminosa a LED full-width anteriore e posteriore, le maniglie a filo e gli pneumatici a doppio raggio.

Colori e dettagli estetici

Al lancio, la Ray 7 sarà disponibile in due colori vivaci: Giallo Fulmine e Viola Estate. Il frontale presenta un logo Aion in caratteri occidentali segnalando l’intenzione del marchio di espandersi sui mercati globali. Il posteriore è caratterizzato da una fascia orizzontale per i fari e un piccolo spoiler.

Tecnologia e autonomia

La Ray 7 è equipaggiata con un motore elettrico posteriore fornito da Huawei, con una potenza di 180 kW (241 hp). La batteria LFP di CATL offre un’autonomia di 700 km secondo il ciclo CLTC. La berlina è anche dotata di un sistema di frenatura elettromeccanica (EMB) Huawei DriveOne e del controllo intelligente della coppia Huawei iTRACK che migliorano la stabilità su strade bagnate o innevate.

Sensori e guida autonoma

La Ray 7 integra 27 sensori tra cui un LiDAR a 192 linee e tre radar a onde millimetriche 4D. Questi componenti derivano dalla tecnologia Robotaxi di livello 4 di WeRide permettendo alla vettura di navigare in ambienti urbani complessi e di supportare funzioni avanzate di parcheggio.

Prestazioni e efficienza

Nonostante la potenza modesta rispetto ad altri modelli cinesi, i 241 hp della Ray 7 sono sufficienti per l’uso quotidiano. La berlina vanta un’efficienza energetica impressionante, con un consumo di 9,7 kWh per 100 km rendendola una delle vetture elettriche più efficienti sul mercato. La sospensione anteriore a doppio braccio oscillante e quella posteriore a cinque bracci garantiscono una guida fluida e confortevole.

Con la Ray 7, GAC Aion punta a consolidare la sua presenza nel mercato dei veicoli elettrici, offrendo un’alternativa competitiva alla Xiaomi SU7. La combinazione di tecnologia avanzatadesign elegante e efficienza energetica fa della Ray 7 una scelta interessante per gli appassionati di auto elettriche.