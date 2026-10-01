Il Salone dell’Auto di Parigi 2026, che si svolge dal 13 al 18 ottobre, diventa la vetrina ideale per il rilancio di Lancia. Dopo la presentazione italiana, il marchio torinese porta nella capitale francese la tanto attesa Gamma una fastback crossover pensata per il segmento C, e due versioni della Ypsilon che segnano il ritorno della casa al mondo del motorsport elettrico.

Gamma: tre declinazioni per conquistare il segmento C

La nuova Gamma è il risultato di una progettazione interamente italiana e della produzione nello stabilimento Stellantis di Melfi. Il modello si presenta in tre configurazioni distinte, ognuna in grado di rispondere a esigenze diverse, dal risparmio di carburante alla massima performance. Hybridelettrica e integrale sono i termini chiave che caratterizzano l’offerta, dimostrando come Lancia unisca design, sostenibilità e sportività.

Gamma LX ibrida da 145 CV

La variante più accessibile è la Gamma LX ibrida dotata di un motore da 145 CV. Il sistema ibrido consente di ridurre i consumi pur mantenendo una risposta pronta in città e in autostrada. L’allestimento include gli interni firmati dal design italiano, con finiture in pelle e dettagli cromati, e una suite di tecnologie di assistenza alla guida che rendono l’esperienza di guida più sicura e confortevole.

Gamma LX 100% elettrica

Per chi punta completamente sull’autonomia, la Gamma LX 100% elettrica propone una propulsione interamente elettrica, senza specificare la potenza massima. Il veicolo è equipaggiato con una batteria ad alta capacità, in grado di garantire un’autonomia adatta a percorsi urbani e extraurbani. La piattaforma elettrica è integrata nel telaio, offrendo un baricentro più basso e una sensazione di guida più dinamica rispetto al tradizionale motore a combustione.

Gamma HF Integrale da 375 CV

Il top di gamma è la Gamma HF Integrale una versione 100% elettrica capace di erogare 375 CV grazie a una architettura a doppio motore e trazione integrale. Questa configurazione massimizza l’aderenza su tutte le superfici, trasformando la Gamma in una vera sportiva pronta a competere con i più potenti crossover elettrici del mercato. Gli interni sono sportivi, con sedili avvolgenti e un cruscotto digitale a tutta larghezza.

Ypsilon HF e Ypsilon Rally2: il ritorno al rally elettrico

Accanto alla Gamma, lo stand di Lancia ospita la Ypsilon HF una city car elettrica che sviluppa 280 CV. Nonostante le dimensioni compatte, la Ypsilon HF offre accelerazioni sorprendenti, ideale per la mobilità urbana di prossima generazione. La protagonista assoluta del padiglione, però, è la Ypsilon Rally2 HF Integrale la versione da competizione che ha conquistato il titolo a squadre nel Campionato WRC2. Questo risultato sottolinea il ritorno di Lancia al mondo dei rally, ora con propulsori totalmente elettrici, dimostrando che la tradizione sportiva del marchio è compatibile con la sostenibilità.

Evento, date e contatti

La presentazione ufficiale di Lancia avrà luogo il 12 ottobre alle ore 11:10 presso il Padiglione 4 del Salone. La conferenza stampa sarà l’occasione per approfondire le scelte tecnologiche, i piani di produzione e le strategie di mercato. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Simona Magnarelli (+39 366 6729414) o Marco Pontida (+39 331 6394191), entrambi a disposizione per media e clienti.