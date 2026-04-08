Giacca Segura Formula in pelle di bufalo con protezioni CE

La Segura Formula unisce pelle di qualità, protezioni certificate e dettagli vintage per una giacca moto elegante e funzionale

La Segura Formula è una giacca pensata per motociclisti che desiderano unire stile e sicurezza senza rinunciare al comfort durante la guida. Realizzata in pelle di bufalo di alta qualità, la Formula propone un design dal sapore retrò con linee moderne che la rendono adatta sia all’uso quotidiano sia alle uscite più lunghe. In questo articolo esploriamo le caratteristiche tecniche, le soluzioni per la protezione e i dettagli che ne definiscono l’identità.

Oltre all’aspetto estetico, la giacca mette al centro la funzionalità: una silhouette aderente body fit, più tasche per gli oggetti essenziali e una serie di regolazioni ergonomiche che migliorano la calzata in posizione di guida. L’obiettivo è offrire una proposta completa per chi sceglie la moto come espressione di stile e libertà, con accorgimenti pensati per la sicurezza certificata e la praticità quotidiana.

Materiali e vestibilità

La costruzione si basa su pelle di bufalo, nota per la sua resistenza e la naturale capacità di invecchiare con carattere. La giacca è progettata con una vestibilità Body Fit che segue i profili del corpo per mantenere un aspetto elegante e allo stesso tempo ridurre l’ingombro durante la guida. Il collo è rifinito in pelle con inserti in neoprene per aumentare il comfort e limitare sfregamenti, mentre i polsi si chiudono con zip per una tenuta sicura.

Dettagli di costruzione

Le cuciture decorative e il taglio sartoriale sono pensati per richiamare il patrimonio stilistico del marchio Segura, con un equilibrio tra estetica vintage e funzionalità moderna. Sono presenti soffietti di regolazione sulla schiena e sui fianchi per migliorare la libertà di movimento in assetto di guida, oltre a elementi che favoriscono una postura naturale. Questo tipo di costruzione mira a garantire comfort anche durante lunghe percorrenze.

Sicurezza e protezioni

Dal punto di vista della sicurezza, la Segura Formula integra protezioni removibili OMEGA EN1621-1 livello 1 su spalle e gomiti, offrendo un’efficace barriera contro gli impatti tipici in caso di caduta. La giacca è inoltre predisposta per l’installazione di un paraschiena certificato CE, grazie a una tasca dedicata che accoglie il dispositivo di protezione supplementare. Queste soluzioni permettono di personalizzare il livello di protezione in base alle esigenze del pilota.

Caratteristiche pratiche delle protezioni

Le protezioni removibili consentono di adattare il capo alle diverse occasioni: si possono rimuovere per l’uso quotidiano urbano o reinserire per affrontare percorsi più impegnativi. La predisposizione per il paraschiena significa che la giacca è pronta a ricevere dispositivi di diverso livello, sempre certificati CE, migliorando la sicurezza generale senza compromettere la linea estetica.

Funzionalità e accessori

La praticità è curata con attenzione: la giacca offre tre tasche esterne, una tasca sull’avambraccio, una tasca portafoglio e due tasche interne, pensate per custodire dispositivi, documenti e oggetti personali durante il viaggio. È presente una fodera termica rimovibile che amplia l’utilizzo stagionale del capo. La ventilazione è valutata come buona, mentre la giacca non è impermeabile, quindi è consigliabile un capo esterno in caso di pioggia intensa.

Regolazioni e comfort

Per adattare la calzata la Formula dispone di regolazioni in vita e soffietti sui pannelli laterali, utili per trovare la posizione ideale in sella. I dettagli come i polsi con zip e il colletto in combinazione pelle-neoprene migliorano la sensazione di comfort e riducono gli sfregamenti nelle ore di guida. Per chi predilige una vestibilità meno compressa, è raccomandata l’acquisto di una taglia in più rispetto a quella abituale.

Identità del marchio e conclusione

Segura è un marchio francese riconosciuto per l’attenzione al connubio tra protezione tecnica e forte personalità stilistica, con radici nel mondo café racer e nel design retrò. La Segura Formula esprime questo approccio offrendo una giacca che non sacrifica né l’estetica né la funzionalità: è una scelta indicata per chi vuole un capo resistente, curato nei dettagli e predisposto per aumentare il livello di sicurezza con protezioni certificate.

In sintesi, la Formula si rivolge a motociclisti attenti al look che desiderano una giacca versatile per più stagioni, con una struttura solida, spazio per gli oggetti essenziali e possibilità di integrare protezioni supplementari. Disponibilità e colori possono variare: al momento è segnalata la presenza di 1 articolo in magazzino e la possibilità di offerte promozionali.