Gomme chiodate, in dettaglio la normativa di utilizzo in Italia ed i relativi pro/contro del loro utilizzo.

Le gomme chiodate, particolarmente utili in caso di neve massiccia per assicurare maggior grip all’auto così da non restare fermi, sono vietate nel nostro paese? Vediamo cosa dice la normativa in merito in questo articolo dedicato.

LEGGI ANCHE: Cerchi in lega vs. Cerchi in acciaio, differenze, vantaggi e svantaggi

Gomme chiodate vietate in Italia, cosa dice la normativa

Le gomme chiodate possono essere utilizzate in Italia da oltre 50 anni ovvero dall’emissione della circolare n° 58/71 deliberata il 22 ottobre 1971 ed ancora valida attualmente.

Tuttavia questo permesso all’utilizzo dei pneumatici chiodati deve rispettare delle omologazioni legate al pneumatico stesso. Di seguito le caratteristiche che le gomme chiodate devono avere per essere legali in Italia:

Sporgenza dei chiodi dallo pneumatico non superiore a 1,5 mm

dallo pneumatico Numero di chiodi compreso tra un minimo di 80 e un massimo di 160 a seconda della misura della gomma, dalla dimensione più piccola alla più grande

compreso tra e a seconda della misura della gomma, dalla dimensione più piccola alla più grande Limite di velocità fissato a 90 km/h su strade ordinarie e di 120 km/h in autostrada

fissato a e di Applicazione bavetta paraspruzzi dietro le ruote posteriori

Montaggio delle ruote chiodate su tutte le ruote del veicolo ed anche su quelle di eventuali rimorchi

ed anche su quelle di eventuali rimorchi Divieto di utilizzo su veicoli di peso superiore a 35 quintali

Uso limitato dal 15 novembre al 15 marzo

LEGGI ANCHE: Quando è utile la trazione integrale? Vantaggi e svantaggi

Vantaggi e svantaggi delle gomme chiodate

Tra i vantaggi sicuramente il fatto di permettere un maggiore grip quando lo strato di neve o ghiaccio è davvero consistente agendo in maniera più incisiva rispetto alle gomme invernali standard.

Gli svantaggi invece sono legati innanzitutto al troppo rumore che causano quando si viaggia su asfalto ed anche alla pericolosità per via del rischio che qualche chiodo possa staccarsi, sempre su asfalto, e colpisca i passanti.

Altro svantaggio il costringere l’automobilista a viaggiare ad una velocità più bassa rispetto ai limiti standard anche in assenza di strade innevate o ghiacciate.