Quando è utile la trazione integrale? Vantaggi e svantaggi

Le auto a trazione integrale, vetture che come suggerisce il nome garantiscono una trazione su tutte e quattro le ruote in ogni situazione. In questo articolo vedremo le principali tipologie ed i vantaggi e gli svantaggi di adottare questa soluzione nella guida quotidiana.

LEGGI ANCHE: Come rabboccare il liquido del radiatore

Trazione integrale: vantaggi e svantaggi

I vantaggi principali nella scelta di una vettura a trazione integrale sono che garantisce maggiore sicurezza durante la guida in condizioni difficili come strade dissestate, in caso di guida bagnata o ancora meglio sulla neve dove non si hanno praticamente problemi.

Sono ideali per il fuoristrada, il fatto che la potenza venga ripartita su tutte e quattro le ruote assicura sempre il massimo grip anche in condizioni difficili come delle avventure in off-road.

Un ultimo ma non meno importante vantaggio è che le auto a trazione integrale offrono un maggior guadagno alla rivendita rispetto alle controparti dotate di trazione anteriore o posteriore. Questo è dovuto principalmente al loro essere più sicuri e prestazionali.

La trazione integrale però ha anche degli svantaggi, il primo è sicuramente il prezzo di acquisto elevato, infatti un’auto AWD o 4×4 ha un costo per comprarla molto maggiore rispetto ad auto a trazione anteriore o posteriore.

Si passa poi ai costi di manutenzione e di riparazione più alti rispetto a quelle non integrali il che potrebbe rappresentare a lungo andare un problema per il portafoglio, questo perché i sistemi di trazione integrali sono molto complessi da gestire.

Altro aspetto di rilievo riguarda il consumo di carburante poiché i sistemi di trazione integrale essendo pesanti comportano un maggior uso di benzina e quindi non sono efficienti come le auto anteriori o posteriori.

LEGGI ANCHE: Multe false, come riconoscerle?

Come capire se il sistema di trazione è giusto

Dopo aver capito quali sono i principali vantaggi e svantaggi di questo sistema di trazione bisogna fare un’analisi legata al territorio in cui si vive ed alle proprie finanze.

Se si abita in una zona dove il maltempo è frequente con episodi di nevicate abbondanti, come ad esempio paesi montani, si può optare per la trazione integrale perché offre appunto maggiore sicurezza in situazioni di difficile grip.

Diverso è il discorso collezionistico, indipendentemente da dove si abita, se si ha la possibilità di comprare sportive dotate di trazione integrale perché si ha la voglia di provarle lo si può fare. La scelta dipende da diversi fattori e l’ultima parola spetta sempre all’utente finale.