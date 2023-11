Cerchi in lega vs cerchi in acciaio: differenze, vantaggi e svantaggi

cerchioni auto, in cosa cambiano quelli in lega da quelli in accaio

I cerchi in lega o i cerchi in accaio? Spesso gli automobilisti si pongono questo dilemma la cui soluzione non è semplice in quanto convergono diversi aspetti legati alla scelta di un tipo di cerchio piuttosto che di un altro. In questo articolo vediamo le differenze tra le due tipologie e quando scegliere uno piuttosto che l’altro.

Differenze tra cerchi in lega e cerchi in acciaio

Il cerchio in lega è maggiormente indicato sulle vetture sportive e prestazionali ma può anche essere scelto se si basa maggiormente all’estetica e si ha un occhio di riguardo per la leggerezza complessiva dell’auto.

Infatti il cerchio in lega, come suggerisce il nome, differisce rispetto all’acciaio per i materiali con cui è costruito, vengono infatti utilizzate leghe di alluminio e o magnesio, alluminio o nichel.

Se da un lato il cerchio in lega è più bello esteticamente ed è più leggero, di contro vi è che è maggiormente fragile. Pur essendo in grado di sopportare grandi sforzi meccanici se si rompe o si piega, questo non può più essere riparato ed è quindi necessaria la sostituzione.

Il cerchio in acciaio è più pesante del cerchio in lega e la sua struttura si presta ad un utilizzo prettamente urbano in quanto anche il suo stile è piuttosto minimale. Se si usa l’auto in città questa soluzione è perfetta perché in caso di urti o danni possono essere facilmente riparati con anche un maggiore risparmio in termini economici.

Cerchi in lega vs cerchi in acciaio: quali sono più vantaggiosi?

Anche qui l’acciaio per i motivi indicati sopra è sicuramente più economico sia in termini d’acquisto che di manutenzione.

Il cerchio in lega è più costoso, i modelli in commercio possono costare anche il triplo di quelli in acciaio.

Se poi si opta per cerchi da competizione in lega la situazione si fa ancora più cara ma in quel caso il look dell’auto è davvero da corsa ed anche la sua funzionalità una volta in marcia sarà diversa.