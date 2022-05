GP di Francia, qualifiche e griglia di partenza: Bagnaia da sogno!

Tutt pronti, semaforo verde e… via. Nel prestigioso circuito di Le Mans in Francia i piloti si sono contesi la pole in questo sabato di qualifiche. Grande gioia per la Ducati che grazie ad un superbo Pecco Bagnaia partirà in pole nel Gran Premio francese.

Secondo Miller che segna la doppietta della scuderia rossa mentre Aleix Espargaro completa il podio. Solo decimo lo spagnolo Marquez.

La griglia di partenza

Ancora Ducati in volo, Pecco Bagnaia guadagna la pole nelle qualifiche del GP di Le Mans, la prima per la rossa in Francia. Quarto posto invece per Quartararo con la sua Yamaha. Questi i primi dieci piloti in ordine di partenza per la gara di domani.

1. Bagnaia, 2. Miller, 3. Aleix Espargaro , 4. Quartararo, 5. Bastianini, 6. Zarco, 7. Mir, 8. Rins, 9. Martin e 10 Marquez

Gli eliminati nel Q1

In Q1 non sono riusciti a passare Marco Bezzecchi, beffato per pochi millesimi, e Maverick Vinales, che apriranno la quinta fila insieme al fratello di Valentino Rossi Luca Marini. Sesta fila per Fabio Di Giannantonio e per le KTM ufficiali di Brad Binder e Miguel Oliveira.

Male Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso, relegati in settima fila con Alex Marquez. Completano la griglia di partenza Remy Gardner, Darryn Binder e Raul Fernandez.

Gli ultimi vincitori a Le Mans

C’è anche un italiano nell’albo d’oro di Le Mans degli ultimi anni. Spicca infatti il trionfo di Danilo Petrucci nel 2020 in una pista solitamente favorevole agli spagnoli, viste le tante vittorie degli ultimi anni. Toccherà a Bagnaia rompere l’incantesimo:

2012 – LORENZO Jorge [SPA] (Yamaha)

2013 – PEDROSA Dani [SPA] (Honda)

2014 – MARQUEZ Marc [SPA] (Honda)

2015 – LORENZO Jorge [SPA] (Yamaha)

2016 – LORENZO Jorge [SPA] (Yamaha)

2017 – VIÑALES Maverick [SPA] (Yamaha)

2018 – MARQUEZ Marc [SPA] (Honda)

2019 – MARQUEZ Marc [SPA] (Honda)

2020 – PETRUCCI Danilo [ITA] (Ducati)

2021 – MILLER Jack [AUS] (Ducati)

