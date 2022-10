MotoGp, Gran Premio di Malesia: orari e dove vederlo

La prossima gara di MotoGp sarà il Gran Premio di Malesia 2022. Siamo al penultimo appuntamento del Motomondiale e stavolta si correrà in Oceania. La gara inizierà il 23 ottobre 2022 sul Circuito di Sepang, nei pressi dell’omonima città di Sepang.

MotoGp, domenica 23 ottobre 2022 si correrà il Gran Premio di Malesia: dove eravamo rimasti

Dopo i risultati dello scorso Gran Premio corso che si è corso in Australia, il duello Bagnaia-Quartararo si fa sempre più avvincente. Il pilota italiano della scuderia Ducati non vuole prendere eccessivi rischio e chiude la gara in terza posizione a Phllipp Island, superando in classifica Fabio Quartararo, campione del mondo in carica che è caduto.

Il primo gradino del podio, in Australia, è stato occupato da Alex Rins. Il lupo perde il pelo ma non il vizio e infatti, Marc Marquez, dopo un lungo stop a causa di un infortunio, dimostra di essere ancora super competitivo raggiungendo il secondo posto.

Il programma dettagliato

Il programma del Gran Premio di Malesia accenderà i motori a partire da venerdì 21 ottobre 2022 e terminerà domenica 23 ottobre 2022.

Andiamo a vedere il programma nel dettaglio.

Venerdì 21 ottobre



Ore 4.50: Prove libere 1

Ore 9.05: Prove libere 2

Sabato 22 ottobre

Ore 4.50: Prove libere 3

Ore 8.25: Prove libere 4

Ore 9.25: Qualifiche MotoGp

Domenica 23 ottobre

Ore 4.40: Warm Up

Ore 9.00: Gara MotoGp

Dove vedere il Gran Premio di Malesia

Il penultimo appuntamento del mondiale delle due ruote si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport MotoGp (canale 208) e su SkySport1 (canale 201).

In streaming, invece, il Gran Premio di Malesia si potrà vedere su NOW Tv e Sky Go accedendo alle piattaforme con le proprie credenziali. Le qualifiche e le gara di Moto3, Moto2 e MotoGP saranno visibili anche in differita in chiaro su TV8.