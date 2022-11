Al termine della qualifiche che si sono disputate alle 14.10, questa è la griglia di partenza definitiva per il Gran Premio di Valencia di MotoGp.

MotoGp, qualifiche Gran Premio di Valencia: griglia di partenza

1. Jorge Martin

2. Marc Marquez

​3. Jack Miller

​4. Fabio Quartararo

​5. Alex Rins

​6. Maverick Vinales

​7. Brad Binder

​8. Francesco “Pecco” Bagnaia

​9. Johann Zarco

​10. Aleix Espargaró

11. Luca Marini

12. Joan Mir

13. Enea Bastianini

14. Miguel Oliveira

15. Alex Marquez

16. Franco Morbidelli

17. Cal Crutchlow

18. Marco Bezzecchi

19. Fabio Di Giannantonio

20. Remy Gardner

21. Pol Espargaró

22. Raul Fernandez

23. Darryn Binder

24.

Takaaki Nakagami

Come sono andate le prove libere

Nelle Prove Libere 1 il primo tempo lo fa il campione in carica che si gioca il titolo in questo Gp: Fabio Quartararo. Segue lo spagnolo Marc Marquez. Terzo tempo per Brad Binder. Le Prove Libere 2 hanno visto la supremazia delle due ruote italiane. I primi tre tempi, in ordine, vanno a: Luca Marini, Jorge Martin e Jack Miller. Tornano a sorridere le Ducati che si piazzano tutte nei primi tempi.

Francesco “Pecco “Bagnaia non si è sbloccato nemmeno in questa sessione. Nelle Prove Libere 3 c’è stata un’inversione di tendenza. In testa Jack Miller (già terzo nelle Prove Libere 2), poi Johan Zarco e infine terzo tempo per Brad Binder. Si concludono anche le Prove Libere 4 con Miguel Oliveira che fa il primo tempo, seguito da Fabio Quartararo e da Jorge Martin.