MotoGP, Gran Premio di Valencia: orari e dove vederlo

La prossima gara di MotoGp sarà il Gran Premio di Valencia 2022. Siamo all’ultimo appuntamento del Motomondiale e stavolta si correrà in Oceania. La gara inizierà il 6 novembre 2022 sul Circuito Ricardo Tormo, nei pressi della città di Cheste, nella comunità autonoma di Valencia.

MotoGp, domenica 6 novembre 2022 si correrà il Gran Premio di Valencia: dove eravamo rimasti

Tutto pronto per il testa a testa finale. Siamo all’ultimo giro di giostra, domenica 6 novembre 2022 scopriremo chi sarà il campione del mondo di MotoGp: Fabio Quartarato o Francesco “Pecco” Bagnaia? L’italiano alla guida della Ducati Desmosedici GP 2022 ha un vantaggio di 23 punti sul rivale francese della Yamaha. A Bagnaia basterebbe anche solo il 14esimo posto in caso di vittoria di Quartararo.

Nessuno dei due però ha intenzione di cedere nemmeno un millimetro. C’è solo bisogno di aspettare e godersi lo spettacolo che offrirà il Gran Premio di Valencia.

Il programma dettagliato

Il programma del Gran Premio di Valencia accenderà i motori a partire da venerdì 4 novembre 2022 e terminerà domenica 6 novembre 2022.

Andiamo a vedere il programma nel dettaglio.

Venerdì 4 novembre 2022



Ore 9.00-9.40: FP1 Moto3

Ore 9.55-10.40: FP1 MotoGP

Ore 10.55-11.35: FP1 Moto2

Ore 13.15-13.55: FP2 Moto3

Ore 14.10-14.55: FP2 MotoGP

Ore 15.10-15.50: FP2 Moto2

Sabato 5 novembre 2022

Ore 9.00-9.40: FP3 Moto3

Ore 9.55-10.40: FP3 MotoGP

Ore 10.55-11.35: FP3 Moto2

Ore 12.35-13.15: Qualifiche Moto3

Ore 13.30-14.00: FP4 MotoGP

Ore 14.10-14.50: Qualifiche MotoGP

Ore 15.10-15.50: Qualifiche Moto2

Domenica 6 novembre 2022

Ore 9-9.10: Warm Up Moto3

Ore 9.20-9.30: Warm Up Moto2

Ore 9.40-10.00: Warm Up MotoGP

Ore 11.00: gara Moto3

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 14.00: gara MotoGP

Dove vedere il Gran Premio di Valencia

Il penultimo appuntamento del mondiale delle due ruote si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport MotoGp (canale 208) e su SkySport1 (canale 201).

In streaming, invece, il Gran Premio di Valencia si potrà vedere su NOW Tv e Sky Go accedendo alle piattaforme con le proprie credenziali. Le qualifiche e le gara di Moto3, Moto2 e MotoGP saranno visibili anche in differita in chiaro su TV8.