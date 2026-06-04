GP Italia 2026: orari, streaming e risultati della Sprint Race e qualifiche

Il Mugello si prepara ad accogliere il Motomondiale 2026 con un weekend ricco di emozioni. Scopri come seguire le qualifiche e la Sprint Race in TV e streaming.

Il circuito del Mugello è pronto a vibrare sotto il rombo delle MotoGP per il GP Italia 2026. Sabato 30 maggio sarà una giornata cruciale per i piloti, con le qualifiche e la Sprint Race che metteranno alla prova le loro abilità. La top-class si giocherà punti preziosi in una corsa ridotta a 11 giri, metà rispetto alla gara domenicale.

Il programma TV e streaming del weekend

Tutti gli appassionati potranno seguire le evoluzioni dei piloti in diretta TV e streaming. Sky Sport MotoGP (canale 208) offrirà la copertura completa dell’evento, mentre Sky Sport Uno (canale 201) trasmetterà le libere, le qualifiche e la Sprint Race. Per chi preferisce il free, TV8 (canale 125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP.

Chi è abbonato a Sky potrà seguire tutto il day-2 anche in streaming tramite l’App SkyGo e la piattaforma NOW. Per chi preferisce il free, il sito TV8.it offrirà la diretta delle qualifiche e della Sprint Race. OA Sport fornirà inoltre le dirette live testuali di tutti gli eventi.

Orari dettagliati delle sessioni

Ecco il programma dettagliato delle sessioni di sabato 30 maggio:

Ore 08.40-09.10 : Moto3, Prove libere 2 – Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

: Moto3, Prove libere 2 – Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP Ore 09.25-09.55 : Moto2, Prove libere 2 – Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

: Moto2, Prove libere 2 – Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP Ore 10.10-10.40 : MotoGP, Prove libere 2 – Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

: MotoGP, Prove libere 2 – Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP Ore 10.50-11.05 : MotoGP, Q1 – Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e TV8

: MotoGP, Q1 – Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e TV8 Ore 11.15-11.30 : MotoGP, Q2 – Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e TV8

: MotoGP, Q2 – Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e TV8 Ore 12.50-13.05 : Moto3, Q1 – Diretta su Sky Sport MotoGP e TV8

: Moto3, Q1 – Diretta su Sky Sport MotoGP e TV8 Ore 13.15-13.30 : Moto3, Q2 – Diretta su Sky Sport MotoGP e TV8

: Moto3, Q2 – Diretta su Sky Sport MotoGP e TV8 Ore 13.45-14.00 : Moto2, Q1 – Diretta su Sky Sport MotoGP e TV8

: Moto2, Q1 – Diretta su Sky Sport MotoGP e TV8 Ore 14.10-14.25 : Moto2, Q2 – Diretta su Sky Sport MotoGP e TV8

: Moto2, Q2 – Diretta su Sky Sport MotoGP e TV8 Ore 15.00: MotoGP, Sprint – Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e TV8

La Sprint Race: un assaggio della gara domenicale

La Sprint Race è un appuntamento cruciale per i piloti, che possono guadagnare punti preziosi in vista della gara domenicale. La corsa, ridotta a 11 giri, metterà alla prova la resistenza e la strategia dei piloti. Nel corso delle pre-qualifiche, Fabio Di Giannantonio ha mostrato grande forma, ottenendo il miglior tempo del time-attack del venerdì. Alle sue spalle, Francesco Bagnaia, Enea Bastianini e Franco Morbidelli.

La Sprint Race sarà un’occasione importante per Marco Bezzecchi, che cerca di riscattarsi dopo prestazioni non esaltanti nelle ultime gare. Il pilota dell’Aprilia dovrà dimostrare di saper gestire la pressione e competere con i migliori. La gara sarà anche un’opportunità per Jorge Martin, compagno di squadra di Bezzecchi, che cerca di ridurre il distacco in classifica.

Il ritorno di Marc Marquez

Un occhio di riguardo va a Marc Marquez, che ha ottenuto un sorprendente sesto tempo al rientro. Il pilota della Ducati è reduce da un periodo di difficoltà fisiche, ma sembra aver ritrovato la forma giusta per competere ai massimi livelli. La Sprint Race sarà un banco di prova importante per valutare il suo stato di forma e la sua capacità di competere con i migliori.

La classifica aggiornata dopo la Sprint Race

La Sprint Race ha visto un dominio assoluto di Marco Bezzecchi, che ha conquistato la vittoria con un margine significativo. Alle sue spalle, Jorge Martin e Francesco Bagnaia hanno completato il podio. La classifica del mondiale si è aggiornata come segue:

1. Marco Bezzecchi (Aprilia) – 173 punti

– 173 punti 2. Jorge Martin (Aprilia) – 156 punti

– 156 punti 3. Fabio Di Giannantonio (Ducati) – 134 punti

– 134 punti 4. Pedro Acosta (KTM) – 103 punti

– 103 punti 5. Ai Ogura (Aprilia) – 92 punti

La Sprint Race ha offerto emozioni a non finire, con sorpassi, controsorpassi e momenti di grande tensione. I piloti hanno dimostrato di essere pronti per la gara domenicale, che promette di essere altrettanto avvincente. Il Mugello è pronto a regalare un altro weekend di adrenalina pura.