Fernandez trionfa nella Sprint del GP d’Italia: Martin e Di Giannantonio sul podio

Il sabato del GP d'Italia al Mugello del 30 maggio 2026 ha visto Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) imporsi nella Sprint davanti a Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio. Marco Bezzecchi aveva firmato la pole con il nuovo record della pista, mentre Bastianini è caduto e Mir, Bastianini e Morbidelli hanno detto addio alla gara.

La giornata del 30 maggio 2026 al Mugello ha consegnato una Sprint sorprendente: Raul Fernandez, in sella all’Aprilia Trackhouse, ha conquistato la vittoria davanti all’altra Aprilia di Jorge Martin e alla Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Il risultato ha ribaltato molte aspettative nate già dalla sessione di qualifica, dove Marco Bezzecchi si era messo in evidenza con una pole da record.

La Sprint: una partenza che ha deciso la gara

Allo spegnimento dei semafori, Fernandez e Martin hanno mostrato un ritmo subito superiore, sfruttando una scelta gomme coraggiosa: la media, opzione adottata da pochi e che in questo caso si è rivelata vincente. Bezzecchi, nonostante la pole, è rimasto invischiato in un duello con Marc Marquez che ne ha compromesso la progressione, facendolo scivolare fuori dalla lotta per il podio fino al quarto posto.

La bagarre nella top ten

Dietro ai battistrada si è creato un gruppetto che ha definito la classifica finale: Di Giannantonio ha tenuto la terza posizione, approfittando di un errore di Diogo Moreira che l’ha fatto scivolare indietro. Marc Marquez è stato autore di una rimonta importante, piazzandosi quinto, mentre altri piloti di spicco come Aldeguer, Bagnaia e Ogura hanno chiuso nelle posizioni di rincalzo.

I momenti chiave: pole, strategie e cadute

La serrata Q2 aveva già raccontato una parte della storia del weekend: Bezzecchi aveva stabilito il nuovo record del Mugello con il tempo di 1’43″921, dimostrando la competitività dell’Aprilia sul tracciato toscano. Tuttavia, in gara la gestione della partenza e la scelta delle gomme hanno fatto la differenza, premiando la strategia di Fernandez e Martin.

Incidenti e ritiri

La Sprint è stata segnata anche da alcune uscite di scena: Marco Mir, Enea Bastianini e Franco Morbidelli non hanno concluso la gara, con la caduta di Bastianini in particolare che ha tolto dalla contesa uno dei protagonisti. Questi ritiri hanno inciso sulle dinamiche di classifica e sulle opportunità dei piloti rimasti in pista.

Risultati e impatti sul mondiale

L’ordine d’arrivo ha visto la vittoria di Raul Fernandez con il tempo di 11 giri in 19’28″408 a una media di 177,7 km/h, seguito da Jorge Martin a +1″289 e da Fabio Di Giannantonio a +3″287. Dietro di loro si sono classificati Marco Bezzecchi, Marc Marquez, Aldeguer, Pecco Bagnaia, Ai Ogura, Pedro Acosta e Diogo Moreira.

La classifica piloti dopo la Sprint

La Sprint ha ridisegnato parzialmente la graduatoria mondiale: al comando resta Marco Bezzecchi con 148 punti, seguito da Jorge Martin a 136 e da Fabio Di Giannantonio a 123. Nella top ten si trovano poi Pedro Acosta (93), Raul Fernandez (80), Ai Ogura (79), Alex Marquez (67), Francesco Bagnaia (66), Marc Marquez (62) e Aldeguer (51).

Analisi tecnica e conclusioni

Dal punto di vista tecnico, la giornata ha evidenziato come la combinazione gomme e gestione della partenza possa ribaltare i valori visti in qualifica. L’adozione della gomma media da parte di Fernandez e Martin ha regalato loro un vantaggio in termini di ritmo sul passo gara, mentre chi era partito forte in Q2 ha faticato a tenere lo stesso livello per tutta la durata della Sprint.

Il Mugello resta teatro di colpi di scena: la pole di Bezzecchi conferma la sua velocità pura, ma la Sprint ricorda che su 11 giri ogni dettaglio conta. Appuntamento a domani per la gara principale, dove strategie, usura gomme e reazioni in corsa potrebbero ancora una volta riscrivere pezzi importanti del campionato.