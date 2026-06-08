GP Monaco 2026: Antonelli vince davanti a Hamilton, Leclerc ritirato

Il Gran Premio di Monaco 2026 ha regalato emozioni forti e colpi di scena. Andrea Kimi Antonelli, il giovane pilota della Mercedes, ha dominato la gara, diventando il più giovane vincitore nella storia del circuito monegasco. Un weekend che ha visto anche ritiri importanti e un podio inaspettato.

La gara è stata caratterizzata da una partenza perfetta di Antonelli, che ha mantenuto la leadership dalla prima all’ultima curva. Alle sue spalle, Lewis hamilton ha conquistato il secondo posto, mentre Charles Leclerc ha dovuto abbandonare la gara a causa di un incidente. La Mercedes ha dimostrato una superiorità tecnica, mentre la Ferrari ha dovuto fare i conti con problemi tecnici e strategici.

La partenza perfetta di Antonelli

Andrea Kimi Antonelli ha iniziato la gara con una partenza impeccabile, mantenendo la prima posizione fin dall’inizio. Il giovane pilota, che ha solo diciannove anni, ha dimostrato una maturità e una precisione sorprendenti. “Devo solo cercare di partire pulito, non c’è bisogno qui di fare qualcosa di magico”, aveva detto sabato dopo la pole position. E così è stato: la sua partenza è stata perfetta, e ha mantenuto la leadership con solidità e determinazione.

Alle sue spalle, Max Verstappen ha avuto un problema alla power unit della sua Red Bull, che lo ha costretto al ritiro al terzo giro. Questo ha permesso alle Ferrari di guadagnare posizioni, con Hamilton che ha conquistato il secondo posto. Tuttavia, anche la Ferrari ha dovuto affrontare problemi tecnici e strategici, che hanno complicato la gara per i piloti del Cavallino.

Le difficoltà della Ferrari

La gara è stata a due facce per la Ferrari. Lewis Hamilton ha conquistato il secondo posto, nonostante una penalità di cinque secondi durante il pit-stop. “La macchina è bella ma serve più carico aerodinamico”, ha commentato Hamilton. “Poi oggi abbiamo avuto un problema di temperature, quindi vari imprevisti.”

Charles Leclerc, invece, ha avuto una giornata amarissima. A quindici giri dalla fine, quando si trovava in terza posizione, ha avuto un incidente che lo ha costretto al ritiro. Il monegasco ha incolpato i freni per quanto successo, segnando uno zero doloroso sul suo avvio stagionale. “Era inutile continuare la gara in queste condizioni, non saremmo andati da nessuna parte con il problema al motore”, ha commentato Verstappen dopo il suo ritiro.

Il podio e i ritiri

Oltre ad Antonelli e Hamilton, il podio è stato completato da Isack Hadjar, che ha conquistato la terza posizione nonostante i problemi al motore. La McLaren ha avuto una giornata difficile, con Lando Norris costretto al ritiro per problemi tecnici. Oscar Piastri ha chiuso la gara ai piedi del podio in quarta posizione.

Tra i ritiri più significativi, oltre a Verstappen e Leclerc, ci sono stati anche quelli di Valtteri Bottas, Oliver Bearman e Lando Norris. George Russell ha chiuso la gara fuori dalla zona punti, con una penalità di cinque secondi durante il pit-stop. “Non è stato facile perché prima della bandiera rossa il ritmo era buono, spingevo ma non troppo per tenere la concentrazione”, ha commentato Antonelli riguardo alla ripartenza dopo la bandiera rossa.

Il Gran Premio di Monaco 2026 ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di regalare emozioni forti e colpi di scena. Antonelli ha conquistato una vittoria storica, mentre la Ferrari ha dovuto fare i conti con problemi tecnici e strategici. La Mercedes ha dimostrato una superiorità tecnica, ma la stagione è ancora lunga e tutto può accadere.