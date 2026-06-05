GP Monaco 2026: Ferrari sfoggia la sua superiorità nelle prove libere

La Ferrari ha dominato le FP1 del GP di Monaco 2026 con Charles Leclerc e Lewis Hamilton in testa. Scopri i dettagli della sessione e le performance dei piloti.

Il circuito di Monte Carlo ha visto la Ferrari sfoggiare tutta la sua potenza nelle prime prove libere del GP di Monaco 2026. Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno dominato la sessione, confermando le aspettative di una Rossa in grande forma sul tracciato monegasco.

La pista stretta e tortuosa del Principato di Monaco è sempre stata un terreno favorevole per la Ferrari, e questa volta non ha deluso. Leclerc ha stampato il miglior tempo assoluto in 1:13.978, mentre Hamilton lo ha seguito a soli 226 millesimi di distacco. La doppietta della Rossa ha lasciato poco spazio agli avversari.

Leclerc e Hamilton fanno il vuoto con le Medie

Charles Leclerc, fresco del rinnovo pluriennale con la Ferrari, ha dimostrato ancora una volta la sua maestria tra i muretti di Monte Carlo. Il monegasco è stato l’unico pilota in griglia a scendere sotto il piede dell’1:14, un risultato che ha lasciato tutti a bocca aperta. Hamilton, dal canto suo, ha confermato la sua abilità con le gomme Medie, mantenendo un distacco minimo dal compagno di squadra.

Il dominio della Ferrari non è stato frutto di un singolo giro secco. Le due SF-26 si sono dimostrate le auto più rapide e bilanciate fin dai primi minuti della sessione, quando tutti i big giravano ancora con pneumatici Hard. Questo ha dato alla Rossa un vantaggio significativo fin dall’inizio.

Verstappen terzo, Antonelli si mette in mostra

Dietro alle due monoposto italiane, gli altri top team hanno dovuto limitare i danni. Max Verstappen ha artigliato la terza piazza con la Red Bull, precedendo il giovane Andrea Kimi Antonelli, quarto con la Mercedes. Antonelli ha chiuso il suo miglior passaggio incassando mezzo secondo abbondante dalla vetta, ma ha comunque dimostrato un grande potenziale.

George Russell, compagno di squadra di Antonelli, ha chiuso quinto ma staccato di un secondo netto da Leclerc. La McLaren, che festeggia i 1000 Gran Premi in Formula 1, ha avuto una sessione opaca con Lando Norris sesto a ben 1.3 secondi di distacco e Oscar Piastri ottavo. Completano la top-10 l’Audi di Nico Hulkenberg e l’Alpine di Pierre Gasly.

Due bandiere rosse complicano i piani dei team

Come da tradizione a Monaco, la sessione non è stata priva di brividi e incidenti. La Direzione Gara ha esposto per ben due volte la bandiera rossa. Nel primo caso, Isack Hadjar ha perso il controllo della sua Red Bull nella veloce sequenza di curve delle Piscine, impattando contro le barriere di protezione. La seconda interruzione è stata causata da Fernando Alonso, che ha danneggiato l’ala anteriore della sua Aston Martin contro le barriere.

Il programma del GP di Monaco 2026 prosegue con le prove libere 2 nel pomeriggio, alle 17.00 del pomeriggio italiano. Sarà un’altra occasione per i piloti di prendere confidenza con le insidie del circuito più stretto e angusto al mondo.