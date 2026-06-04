Gran Premio di Monaco, Leclerc crede nella vittoria: Mercedes e McLaren sotto i riflettori

A Monte Carlo l'atmosfera è calda: Charles Leclerc mostra fiducia per la vittoria, Mercedes resta tra i favoriti e McLaren celebra il suo millesimo Gran Premio.

Il weekend del Gran Premio di Monaco è partito sotto i riflettori già dal giovedì: a Monte Carlo l’attenzione è tutta per la Ferrari e per Charles Leclerc, che ha espresso fiducia verso il successo, mentre la Mercedes resta indicata come avversaria da non sottovalutare. Sullo sfondo, la McLaren festeggia un traguardo importante: le mille partecipazioni in un Mondiale che da decenni scandisce la storia della Formula 1.

Gli inviati presenti al parco chiuso hanno raccolto commenti e reazioni che fotografano un paddock teso ma vivace: tra rinnovamenti contrattuali, esercizi al simulatore e pronostici sul tracciato cittadino, il Principato si conferma palcoscenico ideale per colpi di scena e ribaltamenti di favorite.

Le parole di Charles Leclerc e il valore di Monte Carlo

In conferenza stampa Charles Leclerc non ha nascosto la determinazione: «Scommetto su di noi», ha detto con convinzione, ribadendo quanto la vittoria nel 2026 rimanga un ricordo fondamentale per il suo percorso. A Monte Carlo, dove le stradine strette mettono in evidenza il talento sul giro seccoil pilota monegasco trova terreno favorevole per competere nonostante la power unit della squadra rimanga un punto di debolezza rispetto ad altri avversari.

Il circuito cittadino riduce l’importanza della sola potenza del motore e valorizza aspetti come il posizionamento, la precisione in curva e la gestione della traiettoria: elementi in cui il #16 eccelle. Per questo motivo la Ferrari arriva al via con un’aspettativa alta e con l’obiettivo di ripetere il trionfo ottenuto nella scorsa edizione.

La presenza e le mosse della Mercedes

La Mercedes continua a essere la squadra da battere nel campionato e la sua influenza sul weekend monegasco è palpabile. In pista, Kimi Antonelli ha risposto in maniera netta alle provocazioni dello stesso Russellchiarendo il proprio punto di vista senza giri di parole. Nonostante l’atmosfera competitiva, Antonelli ha ammesso che la Ferrari può essere considerata favorita su questo tipo di tracciato urbano.

Un altro elemento che ha attirato l’attenzione è il ritorno di Lewis Hamilton al simulatore, dopo aver dichiarato in passato che non lo avrebbe più utilizzato. La scelta di riallacciare il rapporto con il simulatore sottolinea quanto la preparazione nei dettagli possa fare la differenza a Monte Carlo, dove ogni centimetro di pista vale molto.

Implicazioni per la classifica e per il weekend

La supremazia della Mercedes nel campionato finora non azzera le chance degli altri: il Principato è sempre stato terreno per sorprese e per storie personali di rivalsa. La formula cittadina, combinata alla storia e alla tradizione del GP che risale al 1929 e al Mondiale dal 1950, rende ogni edizione un appello alla memoria dei campioni che hanno trionfato qui, da Fangio fino ai più recenti vincitori come Charles Leclerc nel 2026.

McLaren, il traguardo delle 1000 gare e il contesto storico del GP

La McLaren celebra il raggiungimento delle 1000 presenze in gara, un anniversario che sottolinea la longevità e l’impatto del team nella storia della Formula 1. Questo traguardo arriva proprio mentre il Mondiale torna a Monte Carlo, teatro di vittorie leggendarie e di un albo d’oro che include nomi illustri come Juan Manuel Fangio, Stirling Moss e altri campioni degli anni d’oro fino ai più recenti successi.

Il confronto tra passato e presente è suggellato dalla lista storica dei vincitori, che evidenzia l’evoluzione tecnica e sportiva del campionato: team storici come alfa romeo, Ferrari, Cooper-Climax, Lotus-Climax e Brabham-Repco hanno scritto capitoli fondamentali nella storia del GP di Monaco, trasformando il circuito in una vera e propria prova di abilità per piloti e squadre.

Con la gara alle porte, il Principato resta un banco di prova dove il singolo giro di ciascun pilota può ribaltare i pronostici. Tra dichiarazioni, strategie e anniversari, il fine settimana monegasco promette di mescolare tradizione e tensione agonistica, mantenendo alta l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

Gli aggiornamenti ufficiali e le immagini del weekend saranno seguiti in diretta dagli inviati presenti nel paddock, che monitoreranno sessioni, prove e le eventuali evoluzioni in vista delle qualifiche e della gara del Gran Premio.