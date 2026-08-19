Gran Premio d’Olanda 2026: Verstappen corre per l’ultima volta a Zandvoort

Il mondo della Formula 1 torna in pista dopo la pausa estiva con un appuntamento carico di emozioni: il Gran Premio d’Olanda a Zandvoort. Per Max Verstappen questo weekend rappresenta un momento speciale, l’occasione per salutare il suo pubblico di casa prima che il circuito lasci il calendario della massima serie.

Il quattro volte campione del mondo arriva a Zandvoort con un momento di forma positivo, avendo conquistato tre podi negli ultimi quattro Gran Premi. La pista olandese, lunga 4,259 chilometri e caratterizzata da 14 curve tra cui le famose sopraelevate, rappresenta una sfida tecnica unica nel calendario.

Zandvoort: un circuito esigente e imprevedibile

Le caratteristiche di Zandvoort, con le sue curve sopraelevate che raggiungono 19 e 18 gradi di inclinazione mettono a dura prova gli pneumatici e richiedono un compromesso perfetto tra assetto aerodinamico e gestione delle gomme. Pirelli ha scelto per questo appuntamento le mescole C2, C3 e C4 rispettivamente Hard, Medium e Soft, la stessa combinazione utilizzata lo scorso anno.

Un altro fattore critico sarà il livello di aderenza, poiché la vicinanza al mare può portare sabbia sulla pista, modificando le condizioni di gara. Inoltre, il vento rappresenta una variabile importante, soprattutto con le attuali caratteristiche aerodinamiche delle monoposto.

Il format Sprint e le dinamiche del campionato

Il weekend di Zandvoort vedrà anche il quinto evento Sprint stagionale, un formato che aggiunge ulteriore complessità alla preparazione. Con solo un’ora di prove libere a disposizione, piloti e tecnici dovranno trovare rapidamente il giusto equilibrio della vettura prima di affrontare qualifiche Sprint, Sprint, qualifiche e Gran Premio.

Dopo la prima parte della stagione, Mercedes rimane il punto di riferimento, con Andrea Kimi Antonelli in testa alla classifica con 219 punti seguito da Lewis Hamilton con 169 e George Russell con 160. La giovane età di Antonelli non sembra limitare la sua straordinaria capacità di gestione della gara e degli pneumatici, un fattore che potrebbe essere decisivo nella seconda parte del campionato.

Ferrari e McLaren: le incognite della seconda parte di stagione

Ferrari arriva a Zandvoort dopo un periodo di risultati altalenanti. La vittoria di Charles Leclerc a Silverstone ha mostrato i progressi della Scuderia, ma l’Ungheria ha visto un passo indietro. Zandvoort sarà un altro banco di prova per valutare il reale livello della Ferrari rispetto ai rivali.

McLaren invece, ha mostrato progressi significativi nelle ultime gare, culminati con la prima vittoria stagionale di Lando Norris in Ungheria. Questo successo ha confermato il potenziale della squadra, che ora dovrà dimostrare di poter competere costantemente per le posizioni di vertice.

Red Bull e Verstappen: un addio emozionante

Per Red Bull e Verstappen, Zandvoort rappresenta un’occasione speciale. Il pilota olandese ha costruito una parte importante della sua storia recente su questa pista, conquistando tre vittorie. Ora, con l’addio del circuito dal calendario, Verstappen vorrà sicuramente salutare il suo pubblico con una prestazione all’altezza delle aspettative.

La seconda parte del campionato si apre con molti interrogativi. Mercedes deve confermare la propria superiorità, Ferrari deve dare continuità ai progressi, McLaren deve dimostrare che la vittoria in Ungheria non è stata un episodio isolato, e Red Bull deve continuare a sfruttare ogni opportunità. Zandvoort sarà un circuito particolarmente interessante per valutare la capacità dei team di adattarsi rapidamente alle condizioni e al nuovo format.

Con Monza subito dopo, anche il motorsport italiano si prepara a vivere settimane particolarmente importanti. Dopo la pausa estiva, il campionato si riapre con un calendario ancora apertissimo e tanti punti in palio.