Gran Premio d’Ungheria 2026: risultati e curiosità dalle prove libere e pre-qualifiche

Il circuito di Balaton Park ha ospitato la prima giornata di gare del Gran Premio d’Ungheria 2026ottavo appuntamento della stagione di MotoGP. Dopo il successo di Marco Bezzecchi al Mugello, i piloti sono tornati in pista con l’obiettivo di consolidare le proprie posizioni in classifica.

La giornata è stata caratterizzata da prove libere intense e da una sessione di pre-qualifiche che ha visto Pedro Acosta emergere come protagonista assoluto. Il pilota spagnolo della KTM ha staccato tutti di oltre mezzo secondo, dimostrando una forma smagliante.

Acosta impressiona, Bezzecchi mantiene il vantaggio

Nella sessione di pre-qualifiche, Pedro Acosta ha dominato con un tempo di 1:36.827rifilando distacchi abissali a tutti gli altri piloti. Alle sue spalle si sono piazzati Fabio Di Giannantonio e Raul Fernandez, rispettivamente secondo e terzo. Una sorpresa è arrivata da Ai Ogura, quarto con la sua Aprilia.

Marco Bezzecchi, leader del campionato con 173 puntiha chiuso sesto, dimostrando un buon passo gara ma non sufficientemente veloce per competere con Acosta. Jorge Martin, suo principale inseguitore, ha chiuso nono, mentre Francesco Bagnaia ha deluso, mancando la top10.

Le reazioni dei piloti

Bagnaia, apparso molto corrucciato durante la sessione, ha avuto problemi tecnici con la sua Ducati. Il pilota italiano ha dichiarato ai box di non aver trovato il giusto feeling con la moto, un problema che potrebbe influenzare anche le qualifiche e la gara.

Marc marquez, settimo, ha mostrato segnali di miglioramento rispetto alle ultime uscite, mentre Luca Marini e Toprak Razgatlioglu hanno chiuso rispettivamente dodicesimi e quattordicesimi. La sessione è stata caratterizzata da time attack intensi, con i piloti che hanno cercato di migliorare i propri tempi fino all’ultimo momento.

FP1: Marquez torna al top

Nella prima sessione di prove libere, Marc Marquez ha fatto segnare il miglior tempo con 1:38.626precedendo Raul Fernandez e Pedro Acosta. Il campione del mondo in carica ha dimostrato di aver ritrovato la forma che lo aveva contraddistinto nel 2026.

Marquez ha completato la sessione senza cambiare gomme, un dettaglio che ha sottolineato la sua padronanza della pista. Fernandez, invece, ha montato gomme nuove nel finale, mentre Acosta ha cambiato solo quella anteriore, senza migliorare significativamente il proprio crono.

La giornata si è conclusa con la Sprint Race in programma per sabato, seguita dalle qualifiche ufficiali. I piloti avranno un’altra opportunità per migliorare le proprie posizioni prima della gara domenicale.

Tutti gli appuntamenti del Gran Premio d’Ungheria saranno trasmessi in diretta su Sky Sport e in streaming su Now e Sky Go. Le qualifiche saranno visibili anche in chiaro su Tv8mentre la gara sarà trasmessa in differita.