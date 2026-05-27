Gucci Racing: Alpine cambia nome e veste il lusso in Formula 1 dal 2027

La notizia ufficiale annunciata il 27 maggio 2026 segna un cambiamento notevole nel mondo della Formula 1: Gucci entra nel Circus come title partner di Alpine e darà vita alla piattaforma commerciale e esperienziale chiamata Gucci Racing. A partire dal Campionato del Mondo FIA 2027 la scuderia francese adotterà una nuova denominazione ufficiale, che rifletterà l’ingresso di una maison di alta moda in ruoli fino ad oggi appannaggio di brand tradizionalmente legati all’automotive o alla tecnologia.

L’accordo non si limita alla semplice esposizione di loghi: la partnership include una ridefinizione dell’identità visiva del team, iniziative di prodotto, contenuti multimediali e proposte esclusive per i clienti. Questo matrimonio tra lusso e motorsport è stato motivato da ragioni strategiche legate alla portata globale della Formula 1 e dall’affinità di valori tra le due entità: performance, precisione, disciplina ed eccellenza.

Cosa cambia per il team

Il team che opera dalla base di Enstone assumerà la denominazione ufficiale di Gucci Racing Alpine Formula One Team e abbandonerà gradualmente le tinte rosa legate all’ex sponsor BWT. La nuova veste grafica sarà caratterizzata dal logo dedicato con il motivo intrecciato della doppia G affiancato al wordmark Gucci Racing. Sul piano operativo non è prevista una rivoluzione della struttura tecnica, ma l’identità del team subirà una trasformazione mediatica e commerciale significativa che andrà a influire sulla percezione del brand e sulla comunicazione verso mercati strategici.

Nome, livrea e identità visiva

La scelta cromatica e il nuovo logotipo diventeranno elementi distintivi sulle monoposto e sulle divise: sostituire il rosa con i colori istituzionali di Gucci significa avviare una riconfigurazione immediata della visual identity. L’assetto grafico includerà elementi del marchio di moda integrati con simboli tecnici del team, con l’obiettivo di creare un linguaggio visivo che comunichi sia heritage sartoriale sia prestazione sportiva.

Perché Gucci ha scelto la Formula 1

Dietro questa mossa c’è una valutazione strategica: la Formula 1 offre una vetrina con un pubblico in rapida crescita e una frequenza di esposizione difficilmente replicabile. Come sottolineato dai vertici del gruppo Kering, la categoria è una piattaforma di contenuti premium che, stagione dopo stagione, raggiunge cifre d’audience nell’ordine di 1,5 miliardi di persone. Per una maison come Gucci l’investimento mira ad aumentare la desiderabilità del marchio, consolidare la propria rilevanza culturale e ampliare l’appeal verso segmenti demografici più giovani e diversificati.

Allineamento di valori tra moda e motorsport

L’incontro tra le due realtà si basa su punti in comune evidenti: la tradizione e l’innovazione della maison si sposano con la ricerca della performance e della precisione dell’ingegneria sportiva. Alpine, con radici che risalgono al 1955 e con l’eredità motoristica del Gruppo Renault in Formula 1 dal 1977, rappresenta un partner naturale per un progetto che vuole esprimere eccellenza tecnica e stile contemporaneo.

Oltre la pista: progetti e orizzonti

La partnership è concepita come un progetto di lungo periodo e includerà lo sviluppo di contenuti digitali, capsule collection, esperienze cliente esclusive e appuntamenti ad alto impatto commerciale. L’intento dichiarato è costruire una piattaforma distintiva stagione dopo stagione, che sfrutti la sinergia tra storytelling di moda e narrativa sportiva. Sul fronte sportivo il team arriva a questa fase con uno slancio positivo: la squadra è al momento nella top five del Mondiale Costruttori e i piloti, tra cui Pierre Gasly e Franco Colapinto, contribuiscono alla traiettoria di crescita.

Impatto operativo e prospettive

La monoposto 2026, la A526, è progettata e costruita nello stabilimento di Enstone da circa 1.000 persone; l’ingresso di Gucci non cambia questo tessuto produttivo ma aggiunge nuove leve sul piano commerciale e di comunicazione. Le iniziative previste nei prossimi anni mirano a coniugare performance in pista e appeal di marca, con eventi e prodotti destinati a clienti della maison e a partner d’élite.

In sintesi, l’operazione annunciata il 27 maggio 2026 rappresenta una novità storica per la Formula 1: per la prima volta una casa di moda di lusso assume il ruolo di title partner di un team. Il connubio tra Gucci Racing e Alpine punta a creare un modello ibrido dove estetica e tecnologia dialogano, trasformando la presenza in pista in una piattaforma commerciale e culturale con potenziali ricadute a lungo termine.