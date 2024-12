Scopri come acquistare la vignetta elettronica per circolare in Ungheria senza problemi

Introduzione alla vignetta elettronica in Ungheria

Se stai pianificando un viaggio in Ungheria e prevedi di utilizzare le autostrade, è fondamentale conoscere la vignetta elettronica. Questa è necessaria per i veicoli fino a 3,5 tonnellate e può essere acquistata in vari modi. La vignetta è un documento che attesta il pagamento del pedaggio per l’uso delle strade e autostrade ungheresi, e la sua mancanza può comportare sanzioni significative.

Dove acquistare la vignetta elettronica

La vignetta elettronica può essere acquistata presso diversi punti vendita. Gli uffici delle società autostradali, gli uffici dell’Automobile Club ungherese (MAK) e le stazioni di servizio lungo le autostrade sono i luoghi più comuni dove trovarla. Inoltre, è possibile effettuare l’acquisto online, ma è importante prestare attenzione ai siti non ufficiali che potrebbero applicare commissioni aggiuntive. L’unica piattaforma ufficiale senza commissioni è <a href=" disponibile in ungherese, inglese e tedesco.

Modalità di pagamento e ricevuta

Se decidi di acquistare la vignetta di persona, è consigliabile portare con sé denaro contante in fiorini ungheresi, poiché non tutti gli uffici accettano carte di credito. Dopo l’acquisto, riceverai una conferma via messaggio o una ricevuta, che dovrai conservare per un anno dalla data di acquisto. Questo è importante in caso di controlli da parte delle autorità competenti, che verificano la validità della vignetta attraverso il numero di targa del veicolo.

Costi della vignetta elettronica

Dal 1° aprile 2024, i prezzi delle vignette autostradali ungheresi sono i seguenti:

D1M: 2.570 HUF

D1: 5.150 HUF

D2: 7.310 HUF

U: 5.150 HUF

La vignetta è valida per 24 ore, 9 giorni o un mese, a seconda del tipo di acquisto. Ad esempio, la vignetta settimanale per automobili (D1) costa circa 15,63 euro, mentre quella mensile è di circa 25,31 euro. È importante notare che la vignetta nazionale è valida su tutte le strade e autostrade soggette a pedaggio, mentre quella regionale è limitata a specifiche aree.

Classificazione dei veicoli e vignette

In Ungheria, la classificazione dei veicoli è leggermente diversa rispetto ad altri paesi. I veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate, come autobus e autocarri, devono acquistare un’altra tipologia di vignetta chiamata e-toll. È fondamentale informarsi sulle categorie di veicoli e le relative vignette per evitare inconvenienti durante il viaggio.