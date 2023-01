Acura MDX: caratteristiche, design, motori, prestazioni, prezzo e uscita

Per rafforzare il suo fascino, Acura ha dotato il suo SUV di punta di un'ottima maneggevolezza. Scopriamo le sue caratteristiche principali.

Con una bella facciata e tre file di sedili, l’Acura MDX 2023 offre un trasporto adatto alle famiglie in un involucro di qualità superiore. Per rafforzare il suo fascino, Acura ha dotato il suo SUV di punta di un’ottima maneggevolezza, soprattutto sulla Type S, orientata alle prestazioni.

L’accelerazione è vivace per un SUV di queste dimensioni, anche con il V6 di base da 290 CV sotto il cofano.

Se si passa alla Type S, però, Acura inserisce un V-6 turbo da 3,0 litri da 355 cavalli e la trazione integrale di serie. L’abitacolo dell’MDX è innegabilmente di qualità, ma non è all’altezza degli interni sontuosi di rivali come la Genesis GV80, la Mercedes-Benz Classe GLE e la Volvo XC90.

Ma se riuscite ad accettarlo, scoprirete che l’MDX è più economico di qualsiasi altro modello e più gratificante da guidare.

Motore, trasmissione e prestazioni

L’MDX normale è alimentato da un V-6 da 3,5 litri da 290 CV abbinato a un cambio automatico a 10 rapporti. La trazione anteriore è di serie, mentre la trazione integrale è disponibile come optional. Il modello sportivo Type S è alimentato da un V-6 da 3,0 litri turbo da 355 CV ed è dotato di serie di trazione integrale.

Tuttavia, la Type S è decisamente più veloce del modello standard.

Interni, comfort e carico

L’abitacolo dell’MDX ha un aspetto e una sensazione premium, soprattutto negli allestimenti di fascia alta, che presentano pelle con cuciture francesi sul cruscotto e legno a poro aperto mescolato con accenti metallici e nero pianoforte.

Acura ha inoltre dotato l’MDX di numerosi comfort, come il climatizzatore automatico a due zone, i sedili anteriori riscaldati e i rivestimenti in pelle. I sedili anteriori sono comodi e confortevoli e possono essere dotati di comfort come la regolazione elettrica a 16 vie e il massaggio.