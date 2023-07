HOKU 125: la nuova stella in casa SWM Motorcycles

La Hoku 125 e tra le nuove proposte della gamma moto SWM presentate con grande fierezza ed entusiasmo al Salone Internazionale della Moto di Milano (EICMA). La naked Hoku si distingue nel mercato per il suo design dalle linee “spigolose” e per le caratteristiche tecniche di alto livello. Nello specifico, in questo articolo andremo ad approfondire tutta la scheda relativa alla HOKU 125 .

Prosegui nella lettura per scoprire tutti i segreti e i dettagli relativi alla HOKU 125!

La scheda tecnica della HOKU 125

La HOKU 125 ha un Motore _Monocilindrico – 4 tempi – 124,7cc – DOHC – 4 valvole – 6 marce, che eroga 11 kw , questo offre un buon equilibrio tra prestazioni e consumi. Ideale per gli spostamenti in città e per gli amanti delle emozioni su due ruote.

Il telaio perimetrale a traliccio in tubi di acciaio ad alta resistenza , rende la guida della moto facile e intuitiva.

Freno anteriore & posteriore ; Idraulico e pinza radiale con integrato il sistema ABS , disco anteriore 300 mm , disco posteriore 220mm.

Forcella tele-idraulica a steli rovesciati diametro 41 mm – Progressiva Uni Track ; Mono Ammortizzatore idraulico.

Pneumatici ; Anteriore misura 110/70 x 17” – Posteriore misura 140/60 x 17” con posizionati nelle ruote i Sensori di Pressione Pneumatici.

Peso ; 136 kg

Altezza sella ; 790 mm

Ricca la dotazione con ; Fanali al Led , Piccoli indicatori di direzione , Presa USB.

Cruscotto TFT 7 inch. Interattivo con il cellulare.

Curiosità ; “HOKU” termine in lingua Hawaiana che significa “ stella “.

Lo stile e la qualità della HOKU 125

La Hoku 125, in particolare, tra gli altri modelli di moto sportive, offre un’esperienza di guida dinamica e divertente grazie al suo telaio robusto e alle sovrastrutture che le conferiscono un aspetto moderno ed elegante. Nonostante le dimensioni compatte, questo modello vanta dotazioni tecniche all’avanguardia e garantisce prestazioni notevoli. L’elevata qualità caratteristica della Hoku 125 dipende dal know-how del marchio SWM e dalla sua attenzione ai dettagli nella progettazione e nella produzione. Il brand è noto proprio per i suoi prodotti di ottima fattura.

Il design della HOKU 125

La Hoku 125 è caratterizzata da uno stile distintivo e moderno. Il suo design si contraddistingue per le linee “spigolose” che conferiscono alla moto un aspetto deciso e dinamico, fattore che contribuisce a una presenza visiva accattivante sulla strada.

Le posizioni per la guida sportiva nella HOKU 125

La Hoku 125, essendo una moto naked, offre una posizione di guida sportiva che ne favorisce l’agilità e il controllo.

La guida sportiva, infatti, richiede una postura più inclinata in avanti, che consente al pilota di esercitare un maggiore controllo sulla moto e di sfruttarne al massimo le prestazioni.

Le caratteristiche della Hoku 125 che contribuiscono a una posizione di guida sportiva includono un manubrio posizionato più in basso e leggermente inclinato rispetto al solito. L’inclinazione ne favorisce la presa aerodinamica e la maneggevolezza.

Inoltre, le pedane della Hoku 125 sono posizionate un po’ più indietro rispetto alla posizione standard, permettendo al pilota di piegarsi leggermente in avanti e mantenere una postura sportiva.

Anche la sella presenta le caratteristiche perfette per fornire un supporto adeguato al pilota durante la guida sportiva.

A chi è consigliata la HOKU 125?

La Hoku 125 è generalmente consigliata a una vasta gamma di motociclisti, soprattutto a coloro che cercano un’opzione di guida agile e versatile per gli spostamenti urbani o per divertirsi su strade tortuose.

Si tratta di una moto sportiva, perfetta anche per tutti coloro che sono alla ricerca di avventura sulle due ruote. Allo stesso tempo, però, la Hoku 125 potrebbe essere una buona scelta per i neofiti della guida su strada. Essendo una moto di cilindrata moderata, infatti, offre una potenza gestibile anche da chi non ha una particolare esperienza.

Ricorda che è sempre importante tenere conto delle proprie esigenze, abilità e preferenze personali quando si sceglie una moto.

Conclusione

Siamo arrivati al termine di questa recensione di una moto che, negli ultimi tempi, ha riscosso un notevole successo sotto ogni punto di vista: si tratta a tutti gli effetti di un prodotto molto valido. In definitiva, lo stile della Hoku 125 è caratterizzato da linee “spigolose” che si distinguono dalle alternative presenti sul mercato, mentre la sua qualità intrinseca dipende dalla reputazione del marchio SWM e dalla sua capacità di offrire prodotti ben costruiti e durevoli.

Se sei alla ricerca di una moto sportiva ricca di dettagli e particolari, nonché incredibilmente valida dal punto di vista del comfort e della sicurezza alla guida, ti consigliamo la HOKU 125, che senz’altro riuscirà a soddisfare le tue esigenze!