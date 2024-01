C’è un nuovo cuore nel petto della Honda CB 125 R. La piccola sportiva della casa giapponese si presenta con un restyling non evidente, ma che punta al sodo. Sotto la scocca troviamo infatti un nuovo motore che ne migliora le prestazioni, aiutato dalla forcella Showa SFF-BP. Scopriamo insieme prezzo velocità massima e scheda tecnica della Honda CB 125 R.

Honda CB 125 R: velocità massima e scheda tecnica

La CB 125 R è la naked entry level della famiglia Neo Sports Café, caratterizzata da un aspetto classicheggiante, quasi vintage, ma da una tecnologia che guarda al futuro. Pressoché immutata l’estetica, le grandi differenze ci sono ma non sono visibli all’occhio.

La novità più grande sta nel motore. Il vecchio 2 valvole lascia il posto al nuovo DOCH da 125 cm3 a quattro valvole. La potenza massima aumenta rispetto al precedente modello, passando da 13,3 CV (9,8 kW) a 14,9 CV (11,0 kW). Una potenza che si concretizza in una velocità massima di 120 km/h, mentre l’accelerazione sui 0-200 m passa a soli 11,3 secondi. Il cambio resta sei rapporti, mentre il serbatoio da 10,1 litri è in grado di garantire dei consumi eccellenti, pari a 46,9 49/l e un’autonomia che supera i 470 km. L’ideale per chi prevede un utilizzo intenso.

La seconda grande differenza è la forcella Showa SFF-BP a steli rovesciati da 41 mm. Una novità assoluta per motociclette di questa cilindrata. Una forcella in grado di offrire eccellenti prestazioni di smorzamento e un peso più contenuto. Unita all’uso di un pistone più grande, è in grado di garantire miglior feeling e controllo. Per il resto la ciclistica è immutata, con un telaio misto acciaio, forcellone in acciaio e distribuzione dei pesi caricata sull’anteriore per offrire maggior grip. Dal punto di vista estetico, invece, l’unica novità sta nelle colorazioni: è disponibile nera, rossa, blu e per la prima volta anche grigia.

Il prezzo e le dimensioni

Ma quali sono le dimensioni? La lunghezza supera di poco i 2 metri (2.018 mm), mentre la larghezza si attesta sugli 822 mm e l’altezza 1.056 mm. L’altezza della sella da terra è minimo 816 mm. Il peso a secco non raggiunge i 130 kg.

Dopo aver visto velocità massima e scheda tecnica della Honda CB 125 R, vediamo il prezzo che parte da una base di 4.690 euro. Una scelta giusta per chi abbia voglia di vivere grandi emozioni a un costo tutto sommato contenuto.

