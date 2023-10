La revisione auto è un controllo ministeriale che viene effettuato solitamente ogni 2 anni e a 4 anni dall’immatricolazione del veicolo. In questo articolo scopriamo quanto costa questa importante operazione di manutenzione nel 2023.

Quanto costa la revisione auto nel 2023

La revisione auto nel 2023 è andata ad aumentare in termini di costo, anche se il decreto interministeriale del 3 agosto 2021 è stato fatto per venire incontro a questo aumento garantendo ai cittadini un prezzo non troppo esoso.

Il decreto infatti sancisce che il prezzo per la revisione auto è di 45 euro se si decide di farla previo appuntamento, presso la Motorizzazione Civile. Se si decide di farla presso i centri privati autorizzati il prezzo è di 54,95 euro a cui va sommata l’Iva al 22%. Il prezzo finale per l’utente è quindi di 79 euro.

I 79 euro che gli utenti pagano corrispondono ad un aumento di 13,8 euro rispetto a quanto si pagava a novembre 2021, il governo consapevole di questo aumento ha introdotto un bonus che permette di recuperare in parte l’aumento, infatti vengono restituiti 9,95 euro. Questo vale per una sola volta per auto e per un solo veicolo a persona.

La cifra è si salita rispetto al passato ma è comunque bassa in modo tale da permettere a tutti di circolare con un veicolo sicuro su strada. Infatti la revisione permette di verificare le condizioni degli organi più importanti per la circolazione stradale come: gomme, freni, fari ed inquinamento ambientale ed acustico. La macchina deve rientrare nei limiti imposti dalla legge per quello specifico veicolo.

Se si effettua una regolare manutenzione non dovrebbero esserci problemi a superare il controllo. In caso di mancanze il veicolo viene respinto e sottoposto ad un’ulteriore revisione o la sua circolazione viene momentaneamente sospesa.

