Honda potrebbe presentare una nuova auto sportiva elettrica che presto diventerà realtà. Presentata nel 2017 insieme alla Honda Urban EV Concept, che ha dato vita alla Honda e, la Sports EV Concept è rimasta irrealizzata. La coupé sportiva non è andata oltre la fase del romanticismo. Ma le cose potrebbero cambiare.

È quanto ha rivelato Autocar, in seguito a un’intervista con Tom Gardner, vicepresidente europeo di Honda. Alla domanda sull’arrivo di una possibile vettura sportiva, il portavoce ha ricordato la storia del marchio, indicando che la S2000 è stata creata per il 50° anniversario e che quest’anno il marchio spegne 75 candeline.

Honda potrebbe presentare un’auto sportiva elettrica quest’anno

Una dichiarazione vaga che non ha tardato ad accendere la passione del marchio giapponese. Tuttavia, mentre Tom Gardner ha dichiarato che la prossima Honda sarà “avanzata e sportiva”, come impongono i valori del marchio, non sono stati forniti ulteriori dettagli. Ciò fa sorgere il dubbio se la Honda Sports EV Concept diventerà mai realtà e se sarà sostituita da una coupé più grande. Secondo i giornalisti britannici, Honda potrebbe riportare in vita il marchio Prelude.

Una possibilità, anche se siamo convinti che il marchio non si lascerebbe sfuggire l’occasione di celebrare un anniversario con qualcosa di diverso da un modello più iconico. Forse questa è l’occasione per dare una discendenza all’EV-ster del 2011? Ma non entusiasmatevi troppo: per il momento questa sportiva elettrica rimarrà una concept car.

LEGGI ANCHE: