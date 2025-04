Un nuovo approccio alla mobilità sostenibile

Horse Powertrain, un’azienda con partecipazioni significative di Renault, Geely e Aramco, ha presentato al Salone di Shanghai 2025 un’innovativa soluzione per ibridare le piattaforme elettriche. Questo approccio rappresenta un’inversione rispetto alle tradizionali tecnologie di elettrificazione, proponendo un sistema che integra motore a combustione e motore elettrico in un’unica unità compatta. Il Future Hybrid Concept è progettato per offrire una variante ibrida delle auto già nate elettriche, con modifiche minime alla piattaforma esistente.

Caratteristiche del Future Hybrid Concept

Il sistema è composto da un’unità unica che combina un motore a combustione interna, un motore elettrico e una trasmissione, rendendolo compatibile con diversi tipi di carburante, tra cui benzina, biocarburanti e carburanti sintetici. Questa soluzione non rappresenta un passo indietro, ma piuttosto una risposta alle esigenze di un mercato in evoluzione, dove la sostenibilità è al centro delle strategie aziendali. Il Future Hybrid Concept funge da estensore di autonomia per le batterie esistenti, consentendo la trazione integrale sia in modalità elettrica che ibrida parallela.

Vantaggi produttivi e adattabilità

Uno degli aspetti più significativi di questo nuovo powertrain è la semplificazione dei processi produttivi. Riunendo in un’unica unità i complessi componenti di un sistema ibrido, Horse Powertrain riduce la necessità di attrezzature e fasi di assemblaggio dedicate, offrendo ai costruttori un potenziale risparmio di risorse. Inoltre, il sistema è progettato per adattarsi a tutte le piattaforme elettriche e endotermiche, richiedendo solo modifiche minime per l’installazione. Questa flessibilità rappresenta un vantaggio competitivo in un mercato automobilistico sempre più orientato verso l’innovazione e la sostenibilità.

Prospettive future e sostenibilità globale

Il Future Hybrid Concept è stato concepito per operare a livello globale, con un sistema di accensione a precamera che supporta una vasta gamma di carburanti, dai tradizionali ai più innovativi. I primi veicoli equipaggiati con questo sistema potrebbero essere disponibili già nel 2028, segnando un passo importante verso una mobilità più sostenibile e diversificata. Con l’emergere di tecnologie sempre più avanzate, Horse Powertrain si posiziona come un attore chiave nel panorama automobilistico, contribuendo a un futuro in cui la sostenibilità e l’innovazione vanno di pari passo.