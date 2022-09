Hot Hatch 2022: quale scegliere?

Con il termine hot hatch si indicano delle “piccole bombe” ovvero automobili sportive e compatte. Precisamente, “hatch” è il diminutivo di hatchback, che significa portellone posteriore, a indicare l’ampio accesso al bagagliaio di queste auto, e “hot” vuol dire caldo, in questo caso potente. Pertanto, l’insieme dei due termini, sta ad indicare le due volumi con un ampio baule posteriore ed un carattere frizzante. Infatti, queste vetture sono caratterizzate dall’agilità e dalla precisione nella sterzata, un binomio che le rende molto piacevoli da guidare.

Le caratteristiche di un’auto hot hatch

Per poter scegliere la miglior hot hatch per le proprie esigenze è necessario conoscere tutte le caratteristiche che contraddistinguono queste auto. In genere, le auto hot hatch sono dei modelli con una lunghezza massima di 4,50 metri, in particolare si tratta delle versioni “sportive” di altre automobili dalle dimensioni più compatte. Per quanto riguarda i motori, in genere sono potenti ma non esagerati (a 3 o 4 cilindri con turbocompressore) e di conseguenza anche le prestazioni si mantengono nella media. Tuttavia, è possibile trovare anche dei modelli a 5 o 6 cilindri. La maggior parte delle hot hatch ha la trazione interiore, ma anche in questo caso è possibile trovare dei modelli differenti, a trazione posteriore, oppure integrale. Queste ultime, caratterizzate da una potenza superiore ai 350 CV e dalla capacità di passare in soli 4 secondi da 0 a 100 km/h, vengono chiamate “hyper hatch”.

I modelli più attesi dell’anno

A breve arriveranno sul mercato diversi modelli di hot hatch attesissimi dai consumatori e non solo. Ecco alcuni modelli in arrivo entro la fine del 2022: