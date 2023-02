La Hyundai Elantra N affronta le curve e sfreccia sui rettilinei con tanto gusto che è riuscita a conquistarci nonostante il suo design polarizzante da pesce gatto arrabbiato. Le sue dinamiche di guida divertenti sono rese ancora più coinvolgenti da un cambio manuale a sei marce di serie e da una nota di scarico chiassosa che è bilanciata ad arte tra il giocoso e l’odioso.

Questa qualità rabbiosa si riflette nell’abitacolo con il cruscotto spigoloso, i sedili sportivi imbottiti in modo aggressivo e i badge N, che servono a ricordare che questa non è una Elantra qualunque. Come se avessimo bisogno di altri promemoria. Ma la Elantra N non è solo sportiva: è una berlina a quattro porte spaziosa, comoda e pratica.

Questa versatilità è parte di ciò che rende questa berlina compatta sportiva una vincitrice, letteralmente, come ha dimostrato in un recente test di confronto con due concorrenti di tutto rispetto.

Hyundai Elantra N 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Le novità

La Hyundai Elantra N è un’evoluzione del model year 2022, il che significa che non riceve alcuna modifica. Tuttavia, diventa uno dei due modelli del marchio N, insieme alla Kona N, poiché la Casa automobilistica ha eliminato la Veloster N e non la produrrà per il model year 2023.

Motore, trasmissione e prestazioni

La Hyundai Elantra N eredita il suo quattro cilindri turbo da 2,0 litri dalla Veloster N hatchback.

Il motore della Veloster N ha una potenza di 275 CV, ma grazie a una funzione di overboost che l’azienda chiama N Grin Shift, la Elantra N vanta una potenza di 286 CV. Questo dà alla Elantra N un grande vantaggio in termini di potenza rispetto alla Jetta GLI, dal prezzo simile.

È disponibile un cambio automatico a otto rapporti, ma siamo felici di poter dire che il manuale a sei rapporti è di serie.

Interni, comfort e carico

L’abitacolo della Elantra normale ha un aspetto e una sensazione decisamente da abitacolo, che si traduce perfettamente nella più sportiva Elantra N. L’atmosfera più sportiva è esaltata dai sedili sportivi con rinforzi aggressivi, dalla pedaliera con inserti in metallo e da una serie di badge N. Lo spazio per i passeggeri dei sedili posteriori è più generoso rispetto alla Veloster N e il bagagliaio offre più spazio per il carico. Il tetto apribile è disponibile, ma solo se si sceglie il cambio automatico.

LEGGI ANCHE: