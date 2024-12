Un’impresa senza precedenti

La Hyundai Ioniq 5 ha recentemente conquistato un prestigioso Guinness World Record, segnando un traguardo significativo nel mondo dei veicoli elettrici. Questo crossover ha percorso un dislivello straordinario di 5.802 metri, un risultato che non solo dimostra le capacità tecniche del veicolo, ma anche l’impegno di Hyundai verso l’innovazione e la sostenibilità. L’impresa è stata realizzata grazie a un viaggio che ha visto l’auto partire da Umling La, il punto più alto dell’India accessibile in automobile, situato a 5.799 metri sopra il livello del mare, fino a Kuttanad, Kerala, che si trova a tre metri sotto il livello del mare.

Un viaggio avventuroso

Durante le due settimane di viaggio, la Ioniq 5 ha affrontato percorsi impegnativi e condizioni climatiche avverse, percorrendo un totale di 4.900 km. Questo straordinario viaggio ha richiesto un numero significativo di ricariche, con l’auto che ha dovuto affrontare dieci sessioni di ricarica per completare l’impresa. Nonostante Hyundai non abbia fornito dettagli specifici sul consumo di energia, è noto che la Ioniq 5 ha un’autonomia stimata di oltre 500 km con la batteria da 77,4 kWh, suggerendo che il veicolo ha dimostrato una notevole efficienza energetica durante il suo percorso.

Un messaggio di innovazione e sostenibilità

Unsoo Kim, direttore generale di Hyundai Motor India, ha espresso il suo orgoglio per questo risultato, sottolineando come la Ioniq 5 rappresenti un esempio di eccellenza ingegneristica e robustezza. Questo record non è solo un traguardo per Hyundai, ma un messaggio potente sulle potenzialità dei veicoli elettrici di affrontare sfide estreme. La combinazione di innovazione, ingegneria avanzata e sostenibilità rende la Ioniq 5 un simbolo del progresso nella mobilità elettrica, dimostrando che i veicoli elettrici possono non solo competere, ma anche eccellere in condizioni difficili.