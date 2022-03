Hyundai Ioniq 7: design, motori e autonomia

La Hyundai Ioniq 7, equivalente a zero emissioni della Santa Fe erediterà uno stile tagliente e lussuoso, con almeno 600 chilometri di autonomia. Ecco le sue caratteristiche.

Dimensioni e design della Ioniq 7

Hyundai ha ufficializzato il nome Ioniq 7 nell’estate del 2020.

È stato al momento della nascita del sub-brand Ioniq che il SUV ha rivelato il suo profilo. L’aspetto interessante? A giudicare dalle immagini, sarà assolutamente imponente. Sarà molto dritto e avrà una barra luminosa in stile Nexo.

Nella gamma del produttore, dovrebbe essere combinato con il Santa Fe termico, con una lunghezza di circa 4,70 metri. È ancora incerto se offrirà 7 posti, come fanno molti modelli del segmento.

Autonomia e batteria della Hyundai Ioniq 7

Come la nuova generazione di auto elettriche Hyundai, la Ioniq 7 utilizzerà elementi della piattaforma e-GMP. Comune con Kia, questa piattaforma offre la possibilità di trasportare una grande batteria. L’autonomia è stimata a più di 600 chilometri, abbastanza per lunghi viaggi. La sua potenza di ricarica dovrebbe essere in grado di superare i 150 kW per recuperare l’80% della batteria in meno di 30 minuti.

Prezzo e lancio della Ioniq 7

La Hyundai Ioniq 7 dovrebbe andare in vendita all’inizio del 2024, secondo il produttore. Sarà quindi il veicolo elettrico più grande della gamma Ioniq, che sarà composta almeno dal crossover Ioniq 5 e dalla berlina Ioniq 6.

In questa fase, l’azienda coreana non ha indicato il prezzo del modello.

Hyundai svela un nuovo teaser

In attesa del prossimo modello Ioniq, Hyundai ha rilasciato un nuovo teaser del suo grande SUV elettrico, la Ioniq 7. Il marchio coreano ha svelato una gamma di tre modelli al lancio della sua nuova era Ioniq. Ebbene, il SUV ha i volumi e le linee di un SUV a sette posti. Come la Ioniq 5, dovrebbe anche presentare una firma luminosa pixelata e un interno elegante.

L’azienda coreana non ha detto nulla sulle caratteristiche meccaniche della prossima Ioniq 7. Tuttavia, ha usato il suo feed digitale di Twitter per indicare che la sua intera gamma sarà elettrica dal 2035 in Europa.