Con un abitacolo di alta classe, una guida fluida e spazio per tutta la famiglia, è facile capire perché la Palisade sia stata un successo per Hyundai. Il SUV più grande del marchio spazia dall’allestimento base, orientato al valore, allo sfarzoso modello Calligraphy, che fa la sua migliore imitazione di una Genesis GV80.

Sotto il cofano della Palisade si trova un motore V-6 da 3,8 litri che eroga 291 cavalli attraverso un cambio automatico a otto rapporti. Molte funzioni di connettività e tecnologia sono di serie su tutta la gamma, mentre i modelli superiori offrono lussi come il tetto apribile panoramico, il navigatore in plancia e i rivestimenti in pelle trapuntata. Indipendentemente dall’allestimento scelto, l’abitacolo della Palisade è un luogo spazioso e confortevole per tutta la famiglia.

Hyundai Palisade 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Motore, trasmissione e prestazioni

La Palisade è alimentata da un motore V-6 da 3,8 litri ed è dotata di serie di un cambio automatico a otto rapporti. I 291 cavalli del motore garantiscono un’accelerazione adeguata per un veicolo come questo. Il cambio della Palisade può essere azionato manualmente con le palette montate sul volante. Il cambio è fluido da solo, ma in salita si avverte un po’ di confusione tra i rapporti.

La trazione anteriore è di serie, mentre la trazione integrale è opzionale sui livelli di allestimento SE, SEL e Limited; è di serie sulla Calligraphy, il modello più alto della gamma.

Tutti i modelli Palisade sono dotati di serie di un dispositivo di raffreddamento della trasmissione e di un cablaggio per il rimorchio e il controllo dell’oscillazione. Si dimostra leggermente più veloce della Telluride, ma più lenta della Chevrolet Traverse.

Interni, comfort e carico

Gli allestimenti SE e SEL offrono otto posti a sedere, mentre la Limited e la Calligraphy dispongono di poltrone da capitano nella seconda fila che riducono la capacità dei passeggeri a sette. In ogni caso, c’è molto spazio per gli occupanti in tutte e tre le file. La seconda fila è dotata di un pulsante che consente di spostare il sedile in avanti per accedere facilmente alla terza fila.

Il rumore della strada è soppresso; tuttavia, una grande quantità di rumore del vento penetra dalle porte. I sedili della seconda e terza fila ripiegabili elettricamente sono opzionali sulla SEL e di serie sulla Limited e sulla Calligraphy. Sotto il piano di carico c’è spazio per riporre oggetti fangosi o bagnati. I vani portaoggetti nelle portiere sono stretti, ma c’è un discreto spazio di stivaggio all’interno e sotto la console centrale.

LEGGI ANCHE: