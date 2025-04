Nell’era della digitalizzazione, dove gli schermi touch dominano il panorama automobilistico, Hyundai ha deciso di intraprendere una strada diversa. L’azienda coreana ha iniziato a rivalutare l’importanza dei comandi fisici, specialmente per le funzioni basilari come il controllo del clima e la selezione delle modalità di guida. Questa scelta non è solo una questione di estetica, ma riflette una vera e propria filosofia progettuale che mira a migliorare l’esperienza di guida.

Una nuova filosofia di design

Modelli come la Hyundai Inster dimostrano chiaramente questa nuova direzione. La plancia di questo veicolo è caratterizzata da una sorprendente quantità di comandi manuali, che permettono agli utenti di interagire con l’auto in modo diretto e intuitivo. SangYup Lee, responsabile del design per Hyundai e Genesis, ha spiegato che il design deve servire a facilitare la vita delle persone. “I comandi a sfioramento sono belli, ma se non aiutano chi guida, non sono una buona soluzione”, ha affermato Lee durante un’intervista al Salone di New York.

Funzionalità e sicurezza al primo posto

Nel nuovo SUV Palisade, ad esempio, pur essendo presente uno schermo per gestire alcune funzioni secondarie, sono stati integrati pulsanti fisici per il controllo della temperatura e dell’infotainment. Questo approccio consente di mantenere l’attenzione sulla strada, riducendo il tempo necessario per cercare un comando. Lee sottolinea che ogni aspetto del design è pensato per semplificare la vita quotidiana degli automobilisti, specialmente per le famiglie che devono gestire molteplici attività.

Un design che migliora l’esperienza di guida

Oltre ai comandi fisici, Hyundai ha progettato il tunnel centrale in modo da offrire un appoggio naturale per la mano, rendendo l’interazione con i comandi più intuitiva e meno faticosa. Ogni dettaglio, dalle forme del montante alla curvatura dei finestrini, è studiato per massimizzare spazio, luce e comfort. Lee trae ispirazione anche da esperienze passate, come una conversazione con il famoso designer Giorgetto Giugiaro, che ha sottolineato l’importanza di progettare auto che abbiano un impatto significativo sulla vita delle persone.

In un mondo dove la tecnologia avanza rapidamente, Hyundai dimostra che a volte il ritorno ai fondamentali può portare a risultati sorprendenti. L’azienda sta tracciando un percorso che potrebbe influenzare il futuro del design automobilistico, ponendo l’accento sulla praticità e sulla sicurezza, elementi essenziali per una guida serena e consapevole.