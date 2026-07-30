Ibride plug-in: consumi reali triplicati rispetto alle dichiarazioni ufficiali

Uno studio approfondito svela che le auto ibride plug-in consumano il 300% in più di quanto dichiarato. Scopri i dettagli e le alternative più efficienti.

Le Auto ibride plug-in sono spesso pubblicizzate come soluzioni ecologiche e a basso consumo, ma uno studio recente ha svelato una verità sorprendente: queste vetture consumano il 300% in più rispetto a quanto dichiarato. Questo dato emerge da un’analisi condotta su oltre 981.000 veicoli ibridi plug-in di prima generazione in Germania.

Lo studio, basato sui dati OBFCM dell’Agenzia europea dell’ambiente, ha esaminato il consumo di carburante e l’utilizzo della modalità elettrica di queste auto. I risultati mostrano che le ibride plug-in non solo consumano di più, ma emettono anche più CO2 di quanto previsto. Inoltre, le full hybrid, come quelle prodotte da Toyota, risultano essere più efficienti, viaggiando in modalità elettrica per il 42,8% del tempo.

Ibride plug-in: consumi reali vs dichiarati

Il Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) è il protocollo di test utilizzato per determinare i consumi e le emissioni delle auto. Tuttavia, per le ibride plug-in, questo metodo sembra non essere sufficientemente accurato. Lo studio ha rivelato che le auto ibride plug-in consumano molto di più rispetto a quanto dichiarato, soprattutto quando la batteria è scarica.

Un fattore cruciale è la ricarica della batteria. Viaggiare con la batteria scarica penalizza notevolmente i consumi, poiché il peso aggiuntivo della batteria aumenta il consumo di carburante. Questo è particolarmente rilevante per chi percorre molti chilometri, poiché anche le auto più recenti, come le Super Hybrid non sempre riescono a compensare completamente questo svantaggio.

Le auto elettriche più efficienti

Mentre le ibride plug-in lottano con consumi elevati, le auto elettriche stanno guadagnando terreno grazie alla loro efficienza. Secondo i dati di omologazione WLTP, alcune auto elettriche percorrono fino a 10 chilometri con un solo kWh di energia. Tra queste, la Tesla Model 3 si distingue per la sua efficienza, percorrendo esattamente 10 km con un kWh.

Altre auto elettriche che si distinguono per la loro efficienza includono la Dacia Spring che percorre 9,42 km con un kWh, e la Renault Twingo E-Tech con un’efficienza di 9,74 km/kWh. Queste vetture non solo sono più ecologiche, ma offrono anche un risparmio significativo sui costi di gestione.

La prova dei consumi reali: Lynk & Co 08 ibrida plug-in

La Lynk & Co 08 ibrida plug-in ha recentemente superato una prova dei consumi reali, dimostrando un’efficienza senza precedenti. Durante un viaggio da Roma a Forlì, la vettura ha percorso 213 km in modalità elettrica, un record per un’ibrida plug-in. La media di consumo è stata di soli 1,55 l/100 km, con una spesa totale di 21,01 euro per il viaggio.

La Lynk & Co 08 ha dimostrato di essere una delle auto ibride plug-in più efficienti sul mercato, con consumi reali che si avvicinano a quelli dichiarati. Questo risultato è stato possibile grazie alla sua grande batteria da 39,6 kWh e alla sua capacità di contenere i consumi di benzina, soprattutto in condizioni di guida mista.

La scelta della vettura giusta dipende dalle esigenze individuali, ma è chiaro che l’efficienza e il risparmio sono fattori sempre più importanti per i consumatori.