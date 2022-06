L’ID Aero è tra i nuovi progetti ambiziosi di Volkswagen. In occasione del lancio del suo piano di elettrificazione sulla scia del Dieselgate, il marchio ha mostrato una serie di concept car che preannunciavano la futura gamma ID. Una di queste era la berlina ID.Vizzion.

Questo concept è il prossimo della lista: una grande berlina familiare che competerà direttamente con la stella del momento, la Tesla Model 3.

ID Aero: tutti i dettagli sulla futura Volkswagen Model 3

Il lancio del nuovo modello è previsto per il 2023. Prima di allora, Volkswagen ci darà un altro sguardo con un concept più vicino alla serie. Questo concept, chiamato ID.Aero, avrebbe dovuto essere presentato al Salone di Pechino.

Poiché quest’ultimo è stato rinviato (senza una nuova data per il momento), Volkswagen lo presenterà autonomamente.

Il modello, che potrebbe chiamarsi ID.Aero o ID.7, sarà lanciato prima in Cina. Le versioni per l’Europa e il Nord America saranno assemblate a Emden, in Germania, con qualche mese di ritardo. A completare l’offerta sarà soprattutto una versione station wagon, che potrebbe dare a Volkswagen un vantaggio decisivo sulla rivale americana.

Nello stabilimento di Emden vengono già assemblati la ID.4, la Passat e la Arteon. L’arrivo della ID.Aero è in gran parte responsabile della scomparsa della Passat berlina, vittima della razionalizzazione della gamma. Gli appassionati di berline potranno quindi scegliere tra una berlina con marchio Volkswagen e una Skoda Superb a benzina o ibrida.

Volkswagen ID.7 Tourer: la Passat elettrica che tutti aspettano?

La Volkswagen ID.7 Tourer potrebbe essere attesa da molte persone. I SUV sono stati i becchini di diverse categorie di auto per famiglie, seppellendo virtualmente le monovolume fin dalla loro introduzione e mettendo in seria difficoltà le autovetture. La situazione è ancora peggiore dopo l’ondata di nuove auto elettriche che abbiamo visto negli ultimi anni.

A tal punto che sul mercato esistono solo due offerte di berline, la MG5 e la Porsche Taycan Sport Turismo, che, con una differenza di poco più di 100.000 euro tra le due, non offre una grande scelta. Questi due estremi dovrebbero tuttavia vedere un nuovo arrivato tra di loro nel prossimo futuro. Volkswagen ha registrato ufficialmente il nome “ID.7 Tourer” presso le autorità europee il 17 maggio, dopo aver fatto lo stesso qualche mese fa per l’intera serie da ID.1 a ID.9, che è letteralmente un’idea fissa.

Dietro questo nuovo modello, che può essere descritto come una Passat SW elettrica, c’è la versione di produzione del concept ID Space Vizzion, presentato al Salone dell’Auto di Los Angeles nel 2019, e la versione di serie della ID.7, che è a sua volta l’evoluzione producibile del concept ID Vizzion, che sarà in vendita il prossimo anno. La Tourer dovrebbe logicamente seguire, probabilmente nel 2024.