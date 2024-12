Il campionato mondiale endurance 2025: un anno di sfide

Il calendario del campionato mondiale endurance 2025 è stato ufficialmente annunciato, promettendo una stagione ricca di emozioni e competizioni avvincenti. Il FIA WEC, che ha guadagnato popolarità negli ultimi anni, prevede un totale di otto gare che si svolgeranno tra febbraio e novembre. La stagione inizierà con un prologo in Qatar, previsto per il weekend del 21-22 febbraio, un evento che segnerà l’apertura di un anno che si preannuncia entusiasmante.

Le gare più attese della stagione

Tra gli eventi più attesi, spicca la 24 Ore di Le Mans, una delle gare di endurance più prestigiose al mondo. Questo evento, che rappresenta un vero e proprio rito per gli appassionati, si svolgerà come sempre nel mese di giugno e chiuderà la prima metà del campionato. La storicità di questa gara attira ogni anno team e piloti da tutto il mondo, rendendola un appuntamento imperdibile per gli amanti del motorsport.

Un calendario in continuità con il passato

Il 2025 si caratterizzerà per una certa continuità rispetto alla stagione precedente. Dopo le numerose novità introdotte nel 2024, il calendario rimarrà sostanzialmente invariato. Dopo il prologo in Qatar, il WEC si sposterà a Imola per la tappa italiana, un evento che suscita sempre grande interesse tra i tifosi. A seguire, le gare di Spa e Le Mans completeranno la prima parte della stagione, prima di un trasferimento verso altri continenti.

La seconda metà del campionato: sguardo oltre oceano

La seconda metà del campionato mondiale endurance 2025 si svolgerà interamente al di fuori dell’Europa. Le due gare americane, che si terranno in Brasile e Stati Uniti, rappresenteranno un’importante opportunità per i team di confrontarsi con nuove sfide e condizioni di gara. Successivamente, il campionato si sposterà in Giappone e Bahrain, con il Medio Oriente che ospiterà sia l’apertura che la chiusura della stagione. Questa scelta geografica non solo amplia l’orizzonte del campionato, ma offre anche ai fan la possibilità di vivere l’emozione delle gare in contesti diversi e affascinanti.