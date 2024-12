Un’innovazione nel mondo dei caschi da bici

Il nuovo casco pneumatico Ventete aH-1 rappresenta una vera e propria rivoluzione nel settore della sicurezza per ciclisti. Questo casco, progettato in Svizzera, si distingue per la sua capacità di gonfiarsi e sgonfiarsi, offrendo una protezione ottimale senza compromettere la praticità. Quando non è in uso, il casco occupa solo il 10% del suo volume gonfiato, rendendolo estremamente facile da riporre e trasportare. Con un peso di soli 465 grammi, è leggero e comodo da indossare durante le pedalate.

Materiali e tecnologia all’avanguardia

Il Ventete aH-1 è costruito in nylon ad alta tenacità, dotato di un tri-laminato che ne ottimizza la resistenza allo strappo e all’abrasione. Le camere d’aria sono rinforzate con fibra di vetro, aumentando la robustezza del casco. Inoltre, l’imbottitura interna è realizzata in un polimero innovativo chiamato Rheon, che offre una protezione superiore contro gli impatti rotazionali. Questo materiale, definito ”non newtoniano”, si indurisce in risposta a sollecitazioni elevate, garantendo una sicurezza maggiore rispetto ai caschi tradizionali.

Funzionalità e praticità

Una delle caratteristiche più sorprendenti del Ventete aH-1 è la sua pompa elettrica inclusa nel prezzo. Questa mini pompa, ricaricabile tramite USB, consente di gonfiare il casco in circa 30 secondi e ha un’autonomia sufficiente per gonfiare il casco fino a cinque volte prima di necessitare di una ricarica. Con una pressione massima di 120 psi, il casco garantisce una protezione ottimale, simile a quella dei palloni da calcio, che richiedono una corretta pressione per funzionare al meglio. Disponibile in tre taglie e nel colore nero, il Ventete aH-1 è un accessorio indispensabile per ogni ciclista attento alla sicurezza.