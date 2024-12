Scopri come Honda sta evolvendo la sua gamma ibrida per un futuro sostenibile.

La transizione verso la mobilità sostenibile

Honda ha recentemente annunciato il suo impegno per un futuro ibrido, in attesa della transizione completa verso la mobilità elettrica. Durante una conferenza stampa, l’azienda ha illustrato i progressi del suo sistema ibrido a due motori, evidenziando l’importanza di questa fase intermedia. La casa automobilistica giapponese sta investendo in motori di nuova generazione e batterie con capacità superiori, puntando a rendere le proprie auto più efficienti e sostenibili.

Nuove tecnologie per un’auto ibrida avanzata

Le future auto ibride di Honda saranno equipaggiate con un powertrain evoluto e:HEV, basato su una piattaforma più rigida e leggera. Questo nuovo sistema ibrido full, simile all’attuale, offrirà tre modalità di guida: la modalità EV, che consente la trazione esclusivamente elettrica; la modalità ibrida, in cui il motore elettrico è alimentato dal motore termico come range extender; e la modalità “engine”, in cui il motore termico è direttamente collegato alle ruote tramite un pacco frizioni. Queste innovazioni mirano a migliorare l’esperienza di guida e l’efficienza del carburante.

Motori e trazione integrale elettrica

I nuovi powertrain di Honda includeranno motori a ciclo Atkinson da 1,5 e 2,0 litri, dotati di iniezione diretta e caratteristiche innovative, abbinati a un cambio automatico Honda S+ Shift. Inoltre, alcuni modelli offriranno la trazione integrale elettrica E-AWD, grazie a un secondo motore elettrico posizionato sull’asse posteriore. Queste caratteristiche non solo aumenteranno le prestazioni, ma contribuiranno anche a una guida più ecologica e responsabile.

Obiettivi di sostenibilità e vendite future

Honda ha fissato obiettivi ambiziosi per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. L’azienda prevede che i veicoli elettrici a batteria e a celle a combustibile rappresenteranno il 100% delle vendite globali entro il 2040. Tuttavia, considerando l’attuale alta domanda di auto ibride, Honda continuerà a sviluppare nuovi modelli full hybrid fino al 2030, periodo previsto per la transizione completa verso l’elettrico. Questa strategia riflette la volontà di rispondere alle esigenze del mercato, mantenendo al contempo un forte impegno verso la sostenibilità.