Il passaggio a Ducati ufficiale

Il Team Pertamina Enduro VR46 Racing Team ha ufficialmente avviato una nuova era per la stagione 2025 di MotoGP, diventando un “Team Factory Supported” della Ducati. Questo cambiamento rappresenta un passo significativo per la scuderia fondata da Valentino Rossi, che ora avrà accesso a moto ufficiali, aumentando le aspettative e le responsabilità per i piloti. La presentazione delle nuove moto si è svolta a Giacarta, in Indonesia, dove i piloti Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli hanno mostrato le loro nuove Ducati.

Le nuove moto e le aspettative dei piloti

Fabio Di Giannantonio avrà a disposizione la Ducati GP25, mentre Franco Morbidelli utilizzerà la GP24. Entrambi i piloti sono carichi di aspettative per la nuova stagione. Di Giannantonio ha dichiarato che guidare una moto factory rappresenta un’enorme motivazione e una pressione positiva, sottolineando che con questa responsabilità si possono raggiungere risultati straordinari. Morbidelli, dal canto suo, ha espresso entusiasmo per il suo ritorno in un team che conosce bene, descrivendo l’atmosfera come quella di una famiglia. La livrea delle moto sarà fluo, richiamando il passato di Valentino Rossi, un elemento che aggiunge ulteriore significato a questa nuova avventura.

Le dichiarazioni del team e le prospettive future

Alessio Salucci, Direttore del Team, ha condiviso la sua fiducia nei confronti di Morbidelli, evidenziando la sua velocità e il potenziale per una stagione di successo. Salucci ha anche menzionato l’importanza dell’upgrade della moto factory per Di Giannantonio, sottolineando che anche la moto 2024 di Morbidelli è competitiva. Con l’obiettivo di dare il massimo, il team si prepara ad affrontare le sfide della nuova stagione con determinazione e ambizione.