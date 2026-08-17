Importare un’auto in Italia: i documenti necessari per l’immatricolazione

Acquistare un’auto all’estero può essere conveniente: un allestimento non disponibile in Italia, una dotazione migliore o semplicemente un prezzo più interessante. Ma trovare l’auto giusta è solo metà del percorso. Prima che un veicolo importato possa circolare legalmente in Italia, servono alcune formalità amministrative — e un documento ritorna quasi sempre nella pratica: il certificato di conformità, spesso abbreviato in COC.

Un import è più di un semplice acquisto

Un’auto che arriva in Italia non è automaticamente immatricolata. A seconda della provenienza del veicolo, possono servire più passaggi: gli adempimenti IVA per un veicolo acquistato nell’Unione europea, la revisione quando richiesta, la prova della conformità tecnica e infine la domanda di immatricolazione presso la Motorizzazione.

Per chi guarda soprattutto al prezzo estero è un punto essenziale: il prezzo d’acquisto è solo una parte del conto. Trasporto, adempimenti fiscali, eventuale messa in regola, immatricolazione e assicurazione vanno considerati prima di capire se l’import è davvero conveniente.

Il certificato di conformità (COC): a cosa serve

Il certificato di conformità è un documento rilasciato dal costruttore che attesta che un veicolo corrisponde a un tipo omologato a livello europeo. Riporta i dati tecnici di cui l’amministrazione ha bisogno per l’immatricolazione: dimensioni, masse, motorizzazione, emissioni, categoria del veicolo. Per immatricolare un veicolo importato, gli uffici competenti devono verificare questa conformità, e il certificato di conformità per immatricolare un’auto fornisce proprio questa prova.

In pratica, senza una prova di conformità adeguata, la domanda di immatricolazione può bloccarsi, indipendentemente dallo stato del veicolo.

Verificare il VIN prima di acquistare

Due auto identiche all’apparenza possono essere state prodotte per mercati diversi o accompagnate da documenti differenti. Il numero di identificazione del veicolo (VIN), o numero di telaio, è quindi una delle informazioni più utili da ottenere dal venditore.

Prima di finalizzare l’acquisto conviene confermare quale documento esiste per quel veicolo specifico. Un servizio specializzato come EUROCOC può aiutare, in questa fase di ricerca, a verificare la disponibilità del certificato per un dato VIN — invece di dare per scontato che ogni esemplare dello stesso modello segua lo stesso percorso amministrativo.

Veicolo UE o extra-UE: due percorsi

L’origine del veicolo cambia le regole. Per un’auto acquistata in un Paese dell’Unione europea e dotata di omologazione comunitaria, il certificato di conformità europeo è di norma sufficiente a provare la conformità. Nella maggior parte dei casi servirà anche gestire correttamente la posizione IVA del veicolo.

Per un veicolo importato da fuori dell’Unione europea, o fortemente modificato, il COC può non bastare. Può rendersi necessario un collaudo presso la Motorizzazione per dimostrare che il veicolo rispetta le norme applicabili. Più la versione è rara o distante dal mercato europeo, più è importante verificare questo aspetto prima di pagare.

La pratica di immatricolazione

Completati gli aspetti fiscali e tecnici, si procede all’immatricolazione presso la Motorizzazione Civile, con l’iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). La pratica può comprendere, a seconda dei casi: la carta di circolazione estera, il certificato di conformità, i documenti che attestano la posizione IVA per un veicolo UE, una revisione valida quando richiesta, oltre ai consueti documenti di identità e all’atto di vendita.

Un aspetto spesso trascurato: conservate copia di tutti i documenti prima di presentare la pratica, perché alcuni originali esteri vengono trattenuti.

Una checklist prima dell’acquisto

ottenere il VIN e confrontarlo con i documenti del venditore

verificare l’esistenza di un’omologazione europea (e quindi di un COC)

capire se serve un collaudo (extra-UE, veicolo modificato)

gestire in anticipo la posizione IVA in base alla provenienza

raccogliere i documenti per l’immatricolazione (carta di circolazione estera, revisione)

calcolare il costo totale: acquisto, trasporto, pratiche, immatricolazione, assicurazione

In sintesi

Un’auto importata può offrire una combinazione di prezzo, dotazione o rarità che il mercato italiano non propone. Ma i migliori import sono quelli preparati prima dell’acquisto. Si parte dal VIN, si verifica l’omologazione del veicolo e la disponibilità del certificato di conformità, poi si anticipano gli adempimenti fiscali e amministrativi. Gestendo la pratica per tempo, l’immatricolazione di un veicolo importato diventa una formalità prevedibile invece che una brutta sorpresa.