Il nuovo anno è ormai alle porte e gli automobilisti ed i concessionari si preparano per l’arrivo degli incentivi inerenti al mercato del nuovo. In questo articolo vediamo quali sono quelli che lo stato ed i professionisti del settore effettueranno e quando saranno in vigore per gli automobilisti che potranno mettersi in garage una nuova auto risparmiando anche qualche soldo.

LEGGI ANCHE: Auto a idrogeno, pro e contro di questa tecnologia

Incentivi auto 2024: quali sono e quando arriveranno

Il governo ha già stanziato il tetto di milioni che garantirà a seconda della classe energetica dell’auto che si andrà ad acquistare. Di seguito riportiamo la scala di investimenti:

0-20 g/km Co2 205 milioni (194,75 ai privati e 10,25 alle società di car sharing e noleggio a lungo termine).

(194,75 ai privati e 10,25 alle società di car sharing e noleggio a lungo termine). 21-60 g/km Co2 245 milioni (232,75 ai privati e 12,25 alle società di car sharing e nlt).

(232,75 ai privati e 12,25 alle società di car sharing e nlt). 61-135 g/km 120 milioni tutti ai privati

I fondi arriveranno il 1° di gennaio del 2024 e saranno sfruttabili dal giorno successivo quando le concessionarie riapriranno al pubblico.

Di conseguenza se si ha intenzione di rinnovare la propria auto con una nuova è bene tenere conto di queste agevolazioni e sfruttarle il prima possibile.

LEGGI ANCHE: Come capire se un’auto ha i km scalati, le strategie efficaci

Più fondi nelle due classi sfavorite al pubblico italiano

Questa scelta del governo sembra quasi dettata da un piano europeo e non tiene conto di quelli che sono i veri interessi del pubblico italiano.

Sono stati garantiti +10 milioni per la prima fascia e +15 per la seconda ovvero dove risiedono le elettriche e le ibride e si è andati a penalizzare ancora le auto dotate di motori endotermici che sono i preferiti dagli italiani.

Gli incentivi partiranno ad inizio gennaio e secondo noi saranno destinati, in particolare quelli della terza fascia, a terminare entro la fine dello stesso mese di partenza.

Il 2023 ha mostrato quanto velocemente fossero terminati, non ci fu più possibilità di richiederlo a partire dal 5 di febbraio.

Il prossimo anno gli incentivi avranno un valore di 2 mila euro sull’acquisto di un’auto nuova e andrà a beneficio di 60 mila italiani, i primi che riusciranno a fare la richiesta.