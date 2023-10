Incentivi auto 2023: quali modelli acquistare?

Il governo ha stanziato ad inizio anno gli incentivi per l’acquisto di un’auto nuova con o senza rottamazione di quella attualmente in possesso dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Tre tipi di incentivi da 2000 a 5000 euro, 2000 per le auto benzina/diesel, 4000 per le ibride plug-in e 5000 per le auto elettriche. In questo articolo vediamo quali sono i modelli che si possono comprare per ciascuna categoria.

Incentivi auto 2023: quali modelli comprare

Per le auto a benzina consigliamo la Citroen C3 che grazie agli incentivi 2023 scende ad un prezzo di 17.800€. Purtroppo per chi fosse interessato agli incentivi sulle auto a benzina, i fondi stanziati dal governo sono già stati tutti assegnati di conseguenza bisognerà acquistarla al prezzo base di partenza. In questo caso 19.500 euro.

Per chi cerca un’auto diesel vi è la 500X che ha un prezzo base di 25.100 euro che scende a 23.100 con l’incentivo statale. Vale anche qui lo stesso discorso fatto per l’auto a benzina, purtroppo l’incentivo non è più disponibile.

Anche le vetture a GPL hanno uno sconto statale di 2000 euro infatti è possibile acquistare la Dacia Sandero a 11.850€ rispetto ai 13.850 come prezzo di partenza a listino.

Per chi fosse interessato ad un’auto a metano vi è la Seat Arona che ha un prezzo con incentivo di 20.100€ rispetto ai 22.100 con cui si acquista la versione base in concessionaria.

Sconto di 2000 euro sia per le mild-hybrid dove consigliamo la Panda che ha con l’incentivo un prezzo di 13.400€ rottamando una vettura che va dall’Euro 0 all’Euro 4.

Per le Full Hybrid la Yaris Cross ha un prezzo di 26.050€ rispetto ai 28.050 con cui parte a listino. Si tratta di un modello molto apprezzato dalla clientela italiana.

Le Ibride Plug-In hanno un incentivo di 4000 euro con rottamazione dell’usato o di 2000 senza rottamazione. Consigliamo la Jeep Compass Phev 4XE che parte da 48.750€.

Infine le elettriche che hanno incentivi di 3000 euro (senza rottamazione) e di 5000 euro (con rottamazione), il veicolo che ci sentiamo di consigliare per l’acquisto è la Fiat 500E ha un prezzo di listino pari a 29.950 euro.

