Scopri le ultime novità in ambito digitale e elettronico per il mondo automotive

Il CES 2024: un palcoscenico per l’innovazione

Il CES di Las Vegas, in programma dal 7 all’, si preannuncia come un evento cruciale per il settore automotive, con un focus particolare sull’intelligenza artificiale e la digitalizzazione dei servizi. Questo salone delle tecnologie elettroniche non solo metterà in luce le ultime innovazioni, ma offrirà anche un’opportunità unica per le aziende di presentare le loro soluzioni all’avanguardia. Tra le realtà emergenti, spicca ART, un’azienda italiana che per la prima volta partecipa a questo prestigioso evento.

ART: un’azienda italiana in crescita

Fondata a Passignano sul Trasimeno, ART si è specializzata nello sviluppo di strumenti digitali e piattaforme elettroniche per automobili di lusso e supersportive. La sua presenza al CES rappresenta un passo significativo verso l’espansione internazionale. L’azienda non si limita a lavorare nel settore automobilistico, ma esplora anche applicazioni nel mondo delle due ruote e dell’agricoltura, dimostrando una versatilità notevole. Al CES, ART presenterà il suo innovativo Digital Cockpit, un sistema che integra le ultime tecnologie per migliorare l’esperienza di guida.

Il Digital Cockpit: un passo verso il futuro

Il Digital Cockpit di ART è un dimostratore che racchiude una nuova architettura elettronica modulare, progettata per semplificare lo sviluppo dei sistemi elettronici delle auto del futuro. A differenza dei tradizionali sistemi separati, questo approccio unificato utilizza una sola ECU (Electronic Control Unit) per gestire intrattenimento, interfaccia conducente e comunicazione con l’ambiente circostante. Questa innovazione non solo migliora l’efficienza, ma offre anche una maggiore flessibilità, consentendo aggiornamenti remoti e personalizzazioni per i costruttori.

Integrazione e sicurezza: le chiavi del successo

La piattaforma di ART è progettata per garantire prestazioni superiori attraverso uno scambio fluido di informazioni tra i vari sistemi di bordo. Questo approccio assicura che anche in caso di malfunzionamenti, i sistemi di controllo rimangano operativi. Inoltre, la compatibilità con diverse interfacce e piattaforme di connettività, come Android Auto e Apple CarPlay, rende il sistema altamente versatile. ART ha anche sviluppato sistemi ADAS per la sicurezza attiva, come il monitoraggio delle condizioni del conducente e assistenti al parcheggio, integrando queste funzionalità nel dimostratore.

Un’esperienza immersiva per gli utenti

Il nuovo sistema di ART non si limita a migliorare la funzionalità, ma punta anche a creare un’esperienza utente coinvolgente. Grazie all’ecosistema 3D HMI, gli utenti possono interagire con un’interfaccia grafica personalizzabile, mentre la realtà virtuale consente simulazioni avanzate del funzionamento del sistema. Questo approccio innovativo non solo migliora l’interazione tra il conducente e il veicolo, ma offre anche un’esperienza di intrattenimento unica per i passeggeri, grazie a sistemi che rilevano la loro presenza e interpretano gesti e movimenti.